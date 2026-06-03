Tensión en Francia a días del Mundial por una disputa entre los jugadores y la federación

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a las primas que recibirán los jugadores por su participación en la Copa del Mundo. La federación había planteado meses atrás una reducción en los montos previstos debido al incremento de los costos operativos y logísticos del torneo. Sin embargo, las conversaciones recientes permitieron acercar posiciones y una de las alternativas analizadas contempla que los premios comiencen a abonarse recién a partir de una eventual clasificación a las semifinales.