DeportesFútbol

Tensión en Francia a días del Mundial por una disputa entre los jugadores y la federación

La situación se produce en la recta final de la preparación del subcampeón mundial para el torneo de Norteamérica.

Tensión en Francia a días del Mundial por una disputa entre los jugadores y la federación
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • A días del Mundial 2026 en EE.UU., la selección francesa y su federación negocian bajo tensión en Clairefontaine el reparto de premios económicos y entradas para familiares.
  • El conflicto surgió por la propuesta de la FFF de reducir premios por costos operativos y limitar los boletos. Aunque acercaron posturas, el acuerdo todavía no está cerrado.
  • La disputa perturba la preparación de un candidato al título. El plantel busca resolver el conflicto antes del viaje a EE.UU. para enfocarse de lleno en el debut mundialista.
Resumen generado con IA

La selección de Francia atraviesa días de negociaciones y preocupación en la antesala del Mundial 2026. A poco más de una semana del viaje a Estados Unidos, surgieron diferencias entre los futbolistas y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por el reparto de premios económicos y la cantidad de entradas disponibles para familiares y allegados durante la competencia.

Según informó el diario L'Équipe, el tema fue tratado durante una reunión desarrollada en el centro de entrenamiento de Clairefontaine, donde el presidente de la federación, Philippe Diallo, mantuvo un encuentro con integrantes del plantel y parte del cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps.

Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a las primas que recibirán los jugadores por su participación en la Copa del Mundo. La federación había planteado meses atrás una reducción en los montos previstos debido al incremento de los costos operativos y logísticos del torneo. Sin embargo, las conversaciones recientes permitieron acercar posiciones y una de las alternativas analizadas contempla que los premios comiencen a abonarse recién a partir de una eventual clasificación a las semifinales.

El otro foco de conflicto está relacionado con las entradas destinadas a familiares. La propuesta inicial de la FFF contempla dos localidades garantizadas por futbolista y la posibilidad de adquirir hasta seis adicionales. Desde el plantel consideran que esa cantidad resulta insuficiente para un evento de semejante magnitud y plantearon la necesidad de ampliar el cupo.

Una negociación abierta antes del debut

Aunque las partes mantienen un tono conciliador, el acuerdo todavía no está cerrado. La dirigencia intenta equilibrar las cuentas de una participación mundialista que demandará una importante inversión económica, mientras que los jugadores buscan preservar beneficios que consideran fundamentales tanto desde el aspecto económico como emocional.

El conflicto aparece en un momento sensible para Francia, una de las grandes candidatas al título. Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y N'Golo Kanté, el equipo dirigido por Didier Deschamps buscará volver a pelear por la Copa del Mundo. Sin embargo, antes de enfocarse completamente en el torneo, todavía deberá resolver una negociación que mantiene en vilo al grupo en la recta final de la preparación.

Temas Mundial 2026 Selección francesa de fútbolEstados UnidosKylian Mbappé
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Acertó a los campeones de tres Mundiales y lanzó su predicción para el Mundial 2026

Acertó a los campeones de tres Mundiales y lanzó su predicción para el Mundial 2026

Bélgica golpeó en los momentos justos y venció a Croacia en la previa del Mundial 2026

Bélgica golpeó en los momentos justos y venció a Croacia en la previa del Mundial 2026

Mundial 2026: así serán las camisetas que usará Argentina ante Argelia, Austria y Jordania

Mundial 2026: así serán las camisetas que usará Argentina ante Argelia, Austria y Jordania

¡Salió la lista!: El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial

"¡Salió la lista!": El Flaco López se enteró en vivo de su citación al Mundial

Mundial 2026: Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección

Mundial 2026: Scaloni confirmó la lista definitiva de la Selección

Lo más popular
“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio
1

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece
2

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

El alto poder de la gobernabilidad
3

El alto poder de la gobernabilidad

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado
4

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán
5

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

Ranking notas premium
Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial
1

Qué pasará con la elección de rector de la UNT: escenarios y claves del fallo judicial

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley
2

Es tucumano, jugará en uno de los clubes más importantes de Europa y sueña con llegar a la selección argentina de vóley

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán
3

Cómo era la operación de venta de drogas sintéticas en Tucumán

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas
4

Procesaron a Luis Alejandro Ontiveros por tráfico de influencias agravado y destrucción de pruebas

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland
5

Qué decidió la CD de San Martín sobre el futuro de Andrés Yllana tras la derrota con Midland

Más Noticias
El matemático que acertó los últimos tres campeones del mundo ya eligió al ganador del Mundial 2026

El matemático que acertó los últimos tres campeones del mundo ya eligió al ganador del Mundial 2026

La reacción de la esposa de Tim Payne ante la inesperada fama del defensor neozelandés

La reacción de la esposa de Tim Payne ante la inesperada fama del defensor neozelandés

El prestigioso premio que recibió Lionel Messi a días de disputar su sexto Mundial

El prestigioso premio que recibió Lionel Messi a días de disputar su sexto Mundial

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

Argentina ya no es el país católico de mediados del siglo XX: el 22,4% no tiene religión y el evangelismo crece

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

UTA acordará con Aetat y se frena la amenaza de paro de colectivos en Tucumán

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

Violencia contra las mujeres: a 11 años de Ni Una Menos, el reclamo sigue en las calles

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

“Fue sin querer, él es mi amigo”, dijo el policía imputado por homicidio

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

Bullrich se rebeló y puso a disposición su renuncia del bloque en el Senado

Comentarios