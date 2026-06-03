Tensión en Francia a días del Mundial por una disputa entre los jugadores y la federación

Resumen para apurados
- A días del Mundial 2026 en EE.UU., la selección francesa y su federación negocian bajo tensión en Clairefontaine el reparto de premios económicos y entradas para familiares.
- El conflicto surgió por la propuesta de la FFF de reducir premios por costos operativos y limitar los boletos. Aunque acercaron posturas, el acuerdo todavía no está cerrado.
- La disputa perturba la preparación de un candidato al título. El plantel busca resolver el conflicto antes del viaje a EE.UU. para enfocarse de lleno en el debut mundialista.
La selección de Francia atraviesa días de negociaciones y preocupación en la antesala del Mundial 2026. A poco más de una semana del viaje a Estados Unidos, surgieron diferencias entre los futbolistas y la Federación Francesa de Fútbol (FFF) por el reparto de premios económicos y la cantidad de entradas disponibles para familiares y allegados durante la competencia.
Según informó el diario L'Équipe, el tema fue tratado durante una reunión desarrollada en el centro de entrenamiento de Clairefontaine, donde el presidente de la federación, Philippe Diallo, mantuvo un encuentro con integrantes del plantel y parte del cuerpo técnico encabezado por Didier Deschamps.
Uno de los principales puntos de discusión gira en torno a las primas que recibirán los jugadores por su participación en la Copa del Mundo. La federación había planteado meses atrás una reducción en los montos previstos debido al incremento de los costos operativos y logísticos del torneo. Sin embargo, las conversaciones recientes permitieron acercar posiciones y una de las alternativas analizadas contempla que los premios comiencen a abonarse recién a partir de una eventual clasificación a las semifinales.
El otro foco de conflicto está relacionado con las entradas destinadas a familiares. La propuesta inicial de la FFF contempla dos localidades garantizadas por futbolista y la posibilidad de adquirir hasta seis adicionales. Desde el plantel consideran que esa cantidad resulta insuficiente para un evento de semejante magnitud y plantearon la necesidad de ampliar el cupo.
Una negociación abierta antes del debut
Aunque las partes mantienen un tono conciliador, el acuerdo todavía no está cerrado. La dirigencia intenta equilibrar las cuentas de una participación mundialista que demandará una importante inversión económica, mientras que los jugadores buscan preservar beneficios que consideran fundamentales tanto desde el aspecto económico como emocional.
El conflicto aparece en un momento sensible para Francia, una de las grandes candidatas al título. Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise y N'Golo Kanté, el equipo dirigido por Didier Deschamps buscará volver a pelear por la Copa del Mundo. Sin embargo, antes de enfocarse completamente en el torneo, todavía deberá resolver una negociación que mantiene en vilo al grupo en la recta final de la preparación.