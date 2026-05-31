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San Martín perdió con Midland por 2 a 0 y extiende su mal momento futbolístico

San Martín perdió con Midland por 2 a 0 y extiende su mal momento futbolístico
Foto De Ignacio Izaguirre (Especial Para La Gaceta).

Marcos Roseti y Fernando González marcaron los goles del triunfo para el "Funebrero". Con este resultado, el "Santo" quedó sexto en la tabla, a siete del líder.

Hace 1 Hs
17:59 hs

Final del partido

El "Santo" perdió por 2 a 0.

17:48 hs

Gol de Midland

Tras un centro por el segundo palo, Fernando González marcó el segundo para Midland.

17:43 hs

Remate elevado de Gonzalo Rodríguez

Tras un centro de Juárez, "Turbo" le pegó de primera, pero su remate se fue muy alto.

17:42 hs

Cambio en San Martín

Se retiraron Nicolás Castro y Víctor Salazar para los ingresos de Jorge Juárez y Elías López.

17:32 hs

Guillermo Rodríguez prueba desde lejos

El defensor remató al arco aunque sin dirección.

17:22 hs

Cambio en San Martín

Sale Luca Arfaras, entra Guillermo Rodríguez

17:21 hs

Sand salva a San Martín del segundo

El arquero "ciruja" saca un mano a mano que iba a terminar en gol. 

17:14 hs

El local tuvo una jugada clara

 A los cuatro minutos del segundo tiempo, MIdland estuvo a punto de ampliar la diferencia

17:12 hs

Cambio en San Martín

Salió Facundo Pons, lo remplaza Gonzalo Rodríguez

17:10 hs

Arranca el segundo tiempo

16:52 hs

Final del primer tiempo

El "Santo" pierde por 1 a 0, con gol de Roseti

16:49 hs

Gran remate de Arfaras

43': el delantero aprovechó un desatento en el fondo y probó los reflejos del arquero. 

16:42 hs

gol de Miidland

36': luego de una habilitación de Laharque, Roseti controló y puso el 1 a 0.

16:36 hs

Amarilla para Facundo Pons

31': el delantero se ganó la tarjeta por un agarrón a Laharque.

16:33 hs

Rogoski tuvo el primero para Midland

28': luego de una desatención en el fondo, Rogoski remató al arco, pero al ser presionado por Ferreyra, no tuvo precisión.

16:30 hs

Sand despeja con lo justo

25': tras un rechazo, la pelota le quedó a Perales que remató de pique al suelo. Sand, con un gran manotazo, salvó a San Martín.

16:28 hs

Falta de Castro

23': el volante no llegó a la pelota y hay tiro libre para Midland.

16:27 hs

El palo salva a San Martín

22': El tiro libre de Roseti terminó en el poste izquierdo de Darío Sand. San Martín sale desde el fondo.

16:20 hs

Buena jugada de Castro y aproximación de San Martín

15': el volante avanzó por derecha y habilitó a Arfaras, que remató al arco aunque sin potencia.

16:18 hs

Posición adelantada en Midland

13': tras una habilitación de Roseti, finalmente Rogoski estaba en offside.

16:15 hs

San Martín se aproxima

10': Luca Arfaras conectó con Benjamín Borasi y remató de media distancia.

16:13 hs

Posición adelantada para Pons

8': el delantero controló en el área, pero todo fue invalidado.

16:12 hs

Falta sobre Borasi

7': en mitad de cancha, el delantero fue derribado y el "Santo" sale con Parnisari.

16:07 hs

Remate de Castro

2': el volante de San Martín elevó demasiado su disparo. 

16:04 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos en Libertad.

15:47 hs

Este será el "11" de Midland para esta tarde

15:44 hs

"11" confirmado para San Martín

La nueva incorporación Milton Ríos tendrá su debut como titular con la camiseta de San Martín. 

15:39 hs

El plantel "santo" ya se encuentra en Libertad para el duelo con Midland

El plantel santo ya se encuentra en Libertad para el duelo con Midland
14:27 hs

Los convocados de Midland

14:25 hs

Los convocados del "Santo"

Lo que tenés que saber

El equipo de Andrés Yllana viene de caer con Atlanta en La Ciudadela y necesita ganar para acercarse a los primeros puestos; mientras que Midland tampoco pudo sumar de a tres unidades en su última presentación al perder con Atlético de Rafaela por 1 a 0.

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