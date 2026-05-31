San Martín perdió con Midland por 2 a 0 y extiende su mal momento futbolístico

Final del partido
El "Santo" perdió por 2 a 0.
Gol de Midland
Tras un centro por el segundo palo, Fernando González marcó el segundo para Midland.
Remate elevado de Gonzalo Rodríguez
Tras un centro de Juárez, "Turbo" le pegó de primera, pero su remate se fue muy alto.
Cambio en San Martín
Se retiraron Nicolás Castro y Víctor Salazar para los ingresos de Jorge Juárez y Elías López.
Guillermo Rodríguez prueba desde lejos
El defensor remató al arco aunque sin dirección.
Cambio en San Martín
Sale Luca Arfaras, entra Guillermo Rodríguez
Sand salva a San Martín del segundo
El arquero "ciruja" saca un mano a mano que iba a terminar en gol.
El local tuvo una jugada clara
A los cuatro minutos del segundo tiempo, MIdland estuvo a punto de ampliar la diferencia
Cambio en San Martín
Salió Facundo Pons, lo remplaza Gonzalo Rodríguez
Arranca el segundo tiempo
Final del primer tiempo
El "Santo" pierde por 1 a 0, con gol de Roseti
Gran remate de Arfaras
43': el delantero aprovechó un desatento en el fondo y probó los reflejos del arquero.
gol de Miidland
36': luego de una habilitación de Laharque, Roseti controló y puso el 1 a 0.
Amarilla para Facundo Pons
31': el delantero se ganó la tarjeta por un agarrón a Laharque.
Rogoski tuvo el primero para Midland
28': luego de una desatención en el fondo, Rogoski remató al arco, pero al ser presionado por Ferreyra, no tuvo precisión.
Sand despeja con lo justo
25': tras un rechazo, la pelota le quedó a Perales que remató de pique al suelo. Sand, con un gran manotazo, salvó a San Martín.
Falta de Castro
23': el volante no llegó a la pelota y hay tiro libre para Midland.
El palo salva a San Martín
22': El tiro libre de Roseti terminó en el poste izquierdo de Darío Sand. San Martín sale desde el fondo.
Buena jugada de Castro y aproximación de San Martín
15': el volante avanzó por derecha y habilitó a Arfaras, que remató al arco aunque sin potencia.
Posición adelantada en Midland
13': tras una habilitación de Roseti, finalmente Rogoski estaba en offside.
San Martín se aproxima
10': Luca Arfaras conectó con Benjamín Borasi y remató de media distancia.
Posición adelantada para Pons
8': el delantero controló en el área, pero todo fue invalidado.
Falta sobre Borasi
7': en mitad de cancha, el delantero fue derribado y el "Santo" sale con Parnisari.
Remate de Castro
2': el volante de San Martín elevó demasiado su disparo.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos en Libertad.
Este será el "11" de Midland para esta tarde
Así forma Midland para medirse con @CASMOficial pic.twitter.com/KO5ZbBOkZ6— Club Atlético Ferrocarril Midland (@PrensaMidland) May 31, 2026
"11" confirmado para San Martín
La nueva incorporación Milton Ríos tendrá su debut como titular con la camiseta de San Martín.
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 31, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Midland.
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El plantel "santo" ya se encuentra en Libertad para el duelo con Midland
Los convocados de Midland
Aquí los jugadores convocados para medirse con @CASMOficial— Club Atlético Ferrocarril Midland (@PrensaMidland) May 31, 2026
¡VAMOS MIDLAND! pic.twitter.com/6B5CT63Vpb
Los convocados del "Santo"
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 30, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la fecha 16 del torneo.
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Lo que tenés que saber
El equipo de Andrés Yllana viene de caer con Atlanta en La Ciudadela y necesita ganar para acercarse a los primeros puestos; mientras que Midland tampoco pudo sumar de a tres unidades en su última presentación al perder con Atlético de Rafaela por 1 a 0.