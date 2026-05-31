EN VIVO: San Martín visita a Midland con la misión de cortar la racha de derrotas

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14:27 hs
Los convocados de Midland
Aquí los jugadores convocados para medirse con @CASMOficial— Club Atlético Ferrocarril Midland (@PrensaMidland) May 31, 2026
¡VAMOS MIDLAND! pic.twitter.com/6B5CT63Vpb
14:25 hs
Los convocados del "Santo"
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 30, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la fecha 16 del torneo.
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Lo que tenés que saber
El equipo de Andrés Yllana viene de caer con Atlanta en La Ciudadela y necesita ganar para acercarse a los primeros puestos; mientras que Midland tampoco pudo sumar de a tres unidades en su última presentación al perder con Atlético de Rafaela por 1 a 0.
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