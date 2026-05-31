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EN VIVO: San Martín visita a Midland con la misión de cortar la racha de derrotas

EN VIVO: San Martín visita a Midland con la misión de cortar la racha de derrotas
Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Desde las 16, el "Santo" busca recuperarse cuando visite al "Funebrero" en el estadio Ciudad de Libertad. Podrá seguirse por LPF Play.

Hace 1 Hs
14:27 hs

Los convocados de Midland

14:25 hs

Los convocados del "Santo"

Lo que tenés que saber

El equipo de Andrés Yllana viene de caer con Atlanta en La Ciudadela y necesita ganar para acercarse a los primeros puestos; mientras que Midland tampoco pudo sumar de a tres unidades en su última presentación al perder con Atlético de Rafaela por 1 a 0.

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