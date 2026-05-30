EN VIVO: Tarucas vence 35-12 a Cobras en Brasil

Comenzó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
39' PT: Conversión de Tarucas
Ledesma puso el 35-12.
37' PT: Try de Tarucas
Pasquini anotó el quinto try de la franquicia del NOA.
30' PT: Conversión de Tarucas
Ledesma marcó y Tarucas gana 28-12.
29' PT: Try de Tarucas
Mateo Pasquini logra su segunda conquista en el partido. Tarucas gana 26-12. La franquicia del NOA ya tiene asegurado el punto bonus ofensivo en Brasil.
25 PT: Conversión de Tarucas
Ledesma anotó el 21-12.
23' PT: Try de Pasquini
El wing de Tucumán Rugby anotó la tercera conquista para Tarucas.
21' PT: Leszczynski erró la conversión
El apertura no pudo anotar la conversión. Tarucas gana 14-12 en Brasil.
20' PT: Try de Cobras
Renato Santos apoyó la segunda conquista de Cobras.
12' PT: Conversión de Tarucas
"Machi" Ledesma anotó el 14-7.
11' PT: Try de Tarucas
Tras una gran corrida a partir de un kick de rastrón, Vanni llegó al ingoal y venció en el duelo a Rosko Specman. Así Tarucas gana 12-7.
10' PT: Conversión de Tarucas
"Machi" Ledesma anotó la conversión. Tarucas empata 7-7 frente a Cobras.
8' PT: Try de Tarucas
José Calderoni anotó la primera conquista de Tarucas.
6' PT: Try de Cobras
Joao Lucas Marino apoyó la primera conquista para el equipo brasileño. Julián Leszczynski anotó la conversión. Cobras gana 7-0.
Empezó el partido
El XV de Tarucas
TARUCAS: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderón, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Santiago Heredia, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Máximo Ledesma, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofan, 13. Pedro Coll, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde
Suplentes: 16. Juan Manuel Vivas, 17. Benjamín Farías, 18. Lorenzo Egea, 19. Joaquín Aguilar, 20. Facundo Cardozo, 21. Santiago Saleme, 22. Simón Pfister, 23. Stefano Ferro.
El XV de Cobras
COBRAS BRASIL: João Lucas Marino, 2. Santiago Bonavento, 3. Facundo Moreno, 4. Cléber Dias, 5. Hélder Lúcio, 6. Renato Santos, 7. Matheus Cláudio, 8. André Arruda, 9. Zinedine Booysen, 10. Julián Leszczynski, 11. Robert Tenório, 12. João Amaral, 13. Lorenzo Massari (C), 14. Tasriq Mynhardt, 15. Rosko Specman
Suplentes: 16. Austin Creighton, 17. Brendon Alves, 18. Nicolas Alkmin, 19. Gabriel "Fúria" Oliveira, 20. Pedro Aparecido, 21. Maiki Lemes, 22. Ethan Turner, 23. Dion Khumalo.
Lo que tenés que saber
Tarucas afrontará este sábado desde las 15 un partido determinante en San Pablo frente a Cobras Brasil, por la penúltima fecha del Súper Rugby Américas, con transmisión en vivo por Disney+ Premium. El equipo dirigido por Álvaro Galindo llega fortalecido tras la goleada 43-14 sobre Yacaré XV y necesita sumar de a cinco para mantenerse firme en la pelea por un lugar en las semifinales. Del otro lado estará un Cobras que volvió a protagonizar una temporada muy floja, con apenas dos victorias en 12 presentaciones y una dura caída por 59-0 frente a Pampas en su último compromiso. Además, los antecedentes favorecen ampliamente a la franquicia del NOA, que ganó los tres enfrentamientos previos entre ambos equipos, con 151 puntos anotados, incluido el triunfo por 52-22 conseguido en la primera rueda de esta temporada.