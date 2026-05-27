Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche tras tres semanas de búsqueda desesperada

Resumen para apurados
- El cuerpo de Ana Lía Corte, de 52 años, fue hallado este martes en un barranco de Bariloche tras 19 días de búsqueda, luego de que un llamado de vecinos alertara a la policía.
- Corte desapareció el 8 de mayo tras tomar un colectivo al centro. La policía realizó rastrillajes en bosques y lagos sin éxito hasta el hallazgo alertado por vecinos.
- La autopsia del Cuerpo Médico Forense determinará la causa y data de la muerte de Corte, mientras la justicia avanza en la investigación para esclarecer el trágico hecho.
El cuerpo hallado este martes en un barranco de La Barda, en el sur de San Carlos de Bariloche, pertenece a Ana Lía Corte, la mujer de 52 años que permanecía desaparecida desde hace casi tres semanas.
La confirmación fue realizada por sus propios familiares y amigos, quienes fueron convocados al lugar por la fiscal del caso, Betiana Cendón.
Un llamado de vecinos de la zona alertó a las autoridades sobre la presencia de los restos, lo que derivó en un inmediato y masivo despliegue policial que se extendió hasta altas horas de la noche.
A partir del hallazgo, el Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el traslado de los restos a la morgue del hospital zonal, donde el Cuerpo Médico Forense realizará la autopsia correspondiente. Este estudio será clave para determinar de manera científica la causa y la data de la muerte, señaló LM Cipoletti.
Tres semanas de búsqueda y una última filmación
Corte había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal. Durante los 19 días que estuvo desaparecida, la Policía de Río Negro y el MPF barajaron diversas hipótesis y realizaron rastrillajes en zonas boscosas del Cerro Otto, estructuras abandonadas y en las costas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno, todos con resultados negativos.
La pista más firme que tenían los investigadores se había obtenido a través de las cámaras de seguridad del transporte público. Los registros fílmicos lograron reconstruir que la mujer se había tomado un colectivo de la línea 51 y que había descendido en la intersección de las calles Tiscornia y Onelli, en pleno centro de Bariloche.
En ese último registro, Ana Lía vestía un gorro de lana, campera, pantalón ancho y llevaba una mochila. A partir de ese dato, los operativos se concentraron en la barda del Ñireco y las áreas próximas al arroyo, a relativamente pocas cuadras de donde finalmente este martes ocurrió el trágico hallazgo que mantiene en vilo a la ciudad rionegrina. La investigación continúa para determinar las circunstancias del crimen y dar con el o los responsables.