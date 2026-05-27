Hallaron el cuerpo de Ana Lía Corte en un barranco de Bariloche tras tres semanas de búsqueda desesperada

En ese último registro, Ana Lía vestía un gorro de lana, campera, pantalón ancho y llevaba una mochila. A partir de ese dato, los operativos se concentraron en la barda del Ñireco y las áreas próximas al arroyo, a relativamente pocas cuadras de donde finalmente este martes ocurrió el trágico hallazgo que mantiene en vilo a la ciudad rionegrina. La investigación continúa para determinar las circunstancias del crimen y dar con el o los responsables.