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San Martín de Tucumán perdió ante Atlanta en La Ciuidadela

SAN MARTÍN DE TUCUMÁN no consigue doblegar a su rival
SAN MARTÍN DE TUCUMÁN no consigue doblegar a su rival FOTO OSVALDO RIPOLL/LAGACETA

El equipo visitante se impuso por un gol. El "santo" terminó con un jugador menos.

Hace 13 Min
21:05 hs

Fin del partido

21:00 hs

Tiempo cumplido

21:00 hs

Diego Diellos expulsado

San Martín de Tucumán se queda con uno menos a minutos del final

20:33 hs

Gol de Atlanta

Jeremías Rodríguez Puch abrió el marcador para el visitante. 

20:15 hs

Arrancó el segundo tiempo

19:57 hs

Fin del primer tiempo

Empate sin goles en La Ciudadela

19:47 hs

30’ PT. Avisa el Santo.

 Centro de Jorge Juárez para Luca Arfaras, que ganó de cabeza pero sin problemas contuvo Rago.

19:36 hs

San Martín de Tucumán es más, pero no consigue abrir el marcador

19:31 hs

Quintana amonestado en Atlanta

Falta sobre el arquero "ciruja"

19:23 hs

Se lesionó Alan Cisnero y deja la cancha

Lo reemplazó Luciano Ferreyra

19:18 hs

Los titulares de Atlanta

Los titulares de Atlanta
19:09 hs

Ahora, sí: comenzó el partido

19:07 hs

¿Arranca el partido?

Demoras por una red

18:44 hs

Los 11 titulares del local

Los 11 titulares del local
18:35 hs

El equipo visitante ya está en La Ciudadela

18:32 hs

Los titulares del equipo visitante

Los titulares del equipo visitante

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Atlanta se enfrentarán este domingo 24 de mayo por la fecha 15 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 19:00 en el estadio La Ciudadela y contará con transmisión de LPF Play.

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