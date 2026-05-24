San Martín de Tucumán perdió ante Atlanta en La Ciuidadela

Hace 13 Min Seguir en
21:05 hs
Fin del partido
21:00 hs
Tiempo cumplido
21:00 hs
Diego Diellos expulsado
San Martín de Tucumán se queda con uno menos a minutos del final
20:33 hs
Gol de Atlanta
Jeremías Rodríguez Puch abrió el marcador para el visitante.
GOOOOOOOOOOOOOOOL DALEEEEEEEEEEEE ATLANTAAA pic.twitter.com/xu1weyp0wB— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) May 24, 2026
20:15 hs
Arrancó el segundo tiempo
19:57 hs
Fin del primer tiempo
Empate sin goles en La Ciudadela
19:47 hs
30’ PT. Avisa el Santo.
Centro de Jorge Juárez para Luca Arfaras, que ganó de cabeza pero sin problemas contuvo Rago.
19:36 hs
San Martín de Tucumán es más, pero no consigue abrir el marcador
19:31 hs
Quintana amonestado en Atlanta
Falta sobre el arquero "ciruja"
19:23 hs
Se lesionó Alan Cisnero y deja la cancha
Lo reemplazó Luciano Ferreyra
19:18 hs
Los titulares de Atlanta
19:09 hs
Ahora, sí: comenzó el partido
19:07 hs
¿Arranca el partido?
Demoras por una red
18:44 hs
Los 11 titulares del local
18:35 hs
El equipo visitante ya está en La Ciudadela
¡Acá está el Bohemio, vamos nosotros viejo!#SomosAtlanta pic.twitter.com/bxicD502Rh— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) May 24, 2026
18:32 hs
Los titulares del equipo visitante
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán y Atlanta se enfrentarán este domingo 24 de mayo por la fecha 15 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 19:00 en el estadio La Ciudadela y contará con transmisión de LPF Play.