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EN VIVO: San Martín de Tucumán empata 0 a 0 con Atlanta en La Ciuidadela

EN VIVO: San Martín de Tucumán empata 0 a 0 con Atlanta en La Ciuidadela

El partido se disputa desde las 19. El "Santo" necesita una victoria. Transmite LPF Play.

Hace 9 Min
19:23 hs

Se lesionó Alan Cisnero y deja la cancha

Lo reemplazó Luciano Ferreyra

19:18 hs

Los titulares de Atlanta

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19:09 hs

Ahora, sí: comenzó el partido

19:07 hs

¿Arranca el partido?

Demoras por una red

18:44 hs

Los 11 titulares del local

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18:35 hs

El equipo visitante ya está en La Ciudadela

18:32 hs

Los titulares del equipo visitante

Los titulares del equipo visitante

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Atlanta se enfrentarán este domingo 24 de mayo por la fecha 15 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 19:00 en el estadio La Ciudadela y contará con transmisión de LPF Play.

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