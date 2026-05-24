EN VIVO: San Martín de Tucumán empata 0 a 0 con Atlanta en La Ciuidadela

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19:23 hs
Se lesionó Alan Cisnero y deja la cancha
Lo reemplazó Luciano Ferreyra
19:18 hs
Los titulares de Atlanta
19:09 hs
Ahora, sí: comenzó el partido
19:07 hs
¿Arranca el partido?
Demoras por una red
18:44 hs
Los 11 titulares del local
18:35 hs
El equipo visitante ya está en La Ciudadela
¡Acá está el Bohemio, vamos nosotros viejo!#SomosAtlanta pic.twitter.com/bxicD502Rh— Club Atlético Atlanta (@atlantaoficial) May 24, 2026
18:32 hs
Los titulares del equipo visitante
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán y Atlanta se enfrentarán este domingo 24 de mayo por la fecha 15 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 19:00 en el estadio La Ciudadela y contará con transmisión de LPF Play.