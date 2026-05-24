EN VIVO: Franco Colapinto largará 10° en el Gran Premio de Canadá

Lo que tenés que saber

El Gran Premio de Canadá marca el quinto capítulo del año de la Fórmula 1, y Franco Colapinto llega con el envión anímico bien alto tras firmar su mejor fin de semana en la máxima categoría en Miami (7°). El piloto de Alpine viene de tener una actuación destacable el sábado en la vibrante carrera Sprint que ganó George Russell, en la que largó 13° y cruzó la meta en el noveno lugar, arañando los puntos. Horas después, el pilarense ratificó su gran nivel al meterse nuevamente en la Q3, lo que le permitirá partir este domingo desde la décima posición en la grilla y volver a superar a su compañero de garaje, Pierre Gasly. La pole position quedó otra vez para Russell, quien en un cierre infartante se la quitó al puntero del campeonato, Kimi Antonelli. La competencia en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal comenzará desde las 17 y contará con la televisación en vivo de Fox Sports, Disney+ y F1TV.