EN VIVO: Franco Colapinto largará 10° en el Gran Premio de Canadá

Colapinto se distiende en la previa de la carrera
El argentino regala camisetas a los fanáticos minutos antes de la luz verde en Canadá.
Pierre to the rescue! #F1 #CanadianGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/e1dXxW0q1r— Formula 1 (@F1) May 24, 2026
A 40 minutos de la largada
Hacen 12°C en Montreal y el abrigo de Colapinto demuestra el frío reinante en el circuito. Se estiman posibilidades de lluvia tenue; entre la precipitación y la baja temperatura, se esperan dificultades para calentar los neumáticos en el asfalto de la pista.
Franco Colapinto corre hoy en el GP de Canadá: horario y dónde ver la Fórmula 1 en vivo
El piloto argentino de Alpine largará décimo en el Circuito Gilles-Villeneuve luego de un gran sábado en Montreal, donde terminó noveno en la sprint y se metió en la Q3.Ver más
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de Canadá marca el quinto capítulo del año de la Fórmula 1, y Franco Colapinto llega con el envión anímico bien alto tras firmar su mejor fin de semana en la máxima categoría en Miami (7°). El piloto de Alpine viene de tener una actuación destacable el sábado en la vibrante carrera Sprint que ganó George Russell, en la que largó 13° y cruzó la meta en el noveno lugar, arañando los puntos. Horas después, el pilarense ratificó su gran nivel al meterse nuevamente en la Q3, lo que le permitirá partir este domingo desde la décima posición en la grilla y volver a superar a su compañero de garaje, Pierre Gasly. La pole position quedó otra vez para Russell, quien en un cierre infartante se la quitó al puntero del campeonato, Kimi Antonelli. La competencia en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal comenzará desde las 17 y contará con la televisación en vivo de Fox Sports, Disney+ y F1TV.