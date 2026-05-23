EN VIVO: Tarucas recibe a Yacaré XV con la obligación de ganar para seguir soñando con las semifinales

Tarucas llega a la recta final del Súper Rugby Américas sin margen de error. La franquicia del NOA ocupa el quinto puesto y hoy está fuera de la zona de semifinales, a cinco puntos de Selknam, el último equipo que estaría clasificando al Top 4. Por eso, además de vencer a Yacaré XV en La Caldera, necesita que sus rivales directos dejen puntos en el camino para seguir con chances de avanzar.