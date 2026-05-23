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EN VIVO: Tarucas recibe a Yacaré XV con la obligación de ganar para seguir soñando con las semifinales

TODO LISTO. La Caldera del Parque espera por una nueva presentación de Tarucas.
TODO LISTO. La Caldera del Parque espera por una nueva presentación de Tarucas. Foto de Benjamín Papaterra/LA GACETA.

Desde las 20, la franquicia del NOA afrontará un partido clave por el Súper Rugby Américas. El encuentro podrá verse por Disney+ y ESPN 3.

Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

Tarucas llega a la recta final del Súper Rugby Américas sin margen de error. La franquicia del NOA ocupa el quinto puesto y hoy está fuera de la zona de semifinales, a cinco puntos de Selknam, el último equipo que estaría clasificando al Top 4. Por eso, además de vencer a Yacaré XV en La Caldera, necesita que sus rivales directos dejen puntos en el camino para seguir con chances de avanzar.

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