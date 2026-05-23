En vivo: Franco Colapinto ya disputa la Q2 en la clasificación del GP de Canadá

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El circuito

El Circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en Montreal, es uno de los trazados más particulares del calendario de la Fórmula 1. Con 4,361 kilómetros de extensión y 14 curvas, combina largas rectas con frenadas fuertes y sectores muy técnicos, una mezcla que suele ofrecer carreras intensas y oportunidades de sobrepaso. Además, el famoso “Muro de los Campeones” vuelve a ser una de las grandes amenazas para los pilotos en un circuito donde el mínimo error puede costar caro.