En vivo: Franco Colapinto afronta la sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1

Así se largará la Sprint
George Russell partirá desde la pole position junto a Andrea Kimi Antonelli, en un 1-2 de Mercedes que refleja el gran ritmo del equipo alemán. Detrás estarán Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen arrancará séptimo. Por su parte, Franco Colapinto buscará avanzar desde el 13° puesto en una competencia corta donde cada maniobra puede ser decisiva.
Los pilotos llegando al Circuito Gilles Villeneuve
The squad have arrived— Formula 1 (@F1) May 23, 2026
Welcome to #F1Sprint Saturday! #F1 #CanadianGP pic.twitter.com/6lTuhyHWvi
El circuito
El Circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en Montreal, es uno de los trazados más particulares del calendario de la Fórmula 1. Con 4,361 kilómetros de extensión y 14 curvas, combina largas rectas con frenadas fuertes y sectores muy técnicos, una mezcla que suele ofrecer carreras intensas y oportunidades de sobrepaso. Además, el famoso “Muro de los Campeones” vuelve a ser una de las grandes amenazas para los pilotos en un circuito donde el mínimo error puede costar caro.
La agenda de Franco Colapinto este sábado
Carrera Sprint: 13.00 a 14.00
Clasificación para la carrera principal: 17.00 a 18.00
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo
La "Máxima" tendrá una jornada intensa en Montreal con la carrera sprint y la clasificación para el GP de CanadáVer más
Lo que tenés que saber
La Fórmula 1 vuelve a acelerar en Montreal con una jornada cargada de acción en el Gran Premio de Canadá. Luego de su gran actuación en Miami, donde consiguió el séptimo puesto y su mejor resultado en la categoría, Franco Colapinto buscará seguir creciendo con BWT Alpine Formula One Team en un fin de semana con formato sprint. El argentino largará 13° en la carrera corta tras una clasificación marcada por problemas en la unidad de potencia durante las prácticas. La actividad también tendrá la clasificación para la carrera principal en el exigente Circuito Gilles-Villeneuve, uno de los trazados más veloces y técnicos del calendario. Toda la acción podrá seguirse en vivo por Disney+, FOX Sports y F1 TV.