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Franco Colapinto tuvo una buena tarde en la clasificación y largará 10° en el GP de Canadá

Franco Colapinto tuvo una buena tarde en la clasificación y largará 10° en el GP de Canadá

El piloto argentino avanzó hasta la Q3 y largará en la décima posición en la carrera del domingo.

Hace 2 Hs
20:23 hs

Una largada feroz y una clasificación brillante: el gran sábado de Colapinto en Canadá

Una largada feroz y una clasificación brillante: el gran sábado de Colapinto en Canadá

El piloto argentino tuvo una sprint muy sólida en Montreal, ganó posiciones en la largada y luego se metió en la Q3 con Alpine.

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18:07 hs

Los tiempos finales

1- George Russell (Mercedes) - 1:12.578

2- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 1.12.646

3- Lando Norris (McLaren) - 1:12.781

4- Oscar Piastri (McLaren) - 1:12.781

5- Lewis Hamilton (Ferrari) - 1:12.868

6- Max Verstappen (Red Bull) - 1:12.907

7- Isack Hadjar (Red Bull) - 1:12.935

8- Charles Leclerc (Ferrari) - 1:12.976

9- Arvid Lindblad (Racing Bulls) - 1:13.280

10- Franco Colapinto (Alpine) - 1:13.697

18:01 hs

Terminó la clasificación

George Russell consiguió la pole position y Franco Colapinto largará 10°.

17:49 hs

Comenzó la Q3

Ambos autos de Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull se disputan la pole junto a Colapinto, de Alpine y  Lindblad, de Racing Bulls.

17:41 hs

¡Franco Colapinto avanzó a la Q3!

Con un tiempo de 1:13:857, el piloto argentino se metió en la ronda final de clasificación y se aseguró largar entre los 10 primeros.

17:27 hs

Comenzó la Q2

Franco Colapinto ya gira en el circuito de Montreal en la segunda ronda de clasificación.

17:20 hs

Colapinto pasó a la Q2

El piloto argentino avanzó a la segunda ronda de clasificación. Con un tiempo de 1:14:466, el pilarense terminó en el 13er lugar. 

17:08 hs

Buen tiempo de Colapinto

Con un registro de 1:14:667 marcha en el 6° lugar.

17:05 hs

Comenzó la clasificación

Franco Colapinto ya da sus primeros giros en la Q1.

16:58 hs

Video: Franco Colapinto brilló en la largada de la Sprint de Canadá y terminó al borde de los puntos

Video: Franco Colapinto brilló en la largada de la Sprint de Canadá y terminó al borde de los puntos

El piloto argentino partió desde el puesto 13 y protagonizó una de las mejores salidas de la carrera en Montreal.

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13:53 hs

La actividad en el GP de Canadá volverá desde las 17

El Gran Premio que se disputa en Montreal continuará esta tarde con la clasificación para la carrera principal. A partir de las 17, Franco Colapinto buscará ubicarse bien en la parrilla del domingo.

13:51 hs

Franco Colapinto: "Me da un poco de bronca"

El argentino finalizó 9° en la Sprint, a un puesto de los puntos.

13:39 hs

Verstappen, sin novedades

El tetracampeón largó 7° y finalizó en el mismo lugar.

13:38 hs

Lewis Hamilton perdió dos puestos en la última vuelta

El heptacampeón terminó 6°. Fue superado por Oscar Piastri y su compañero Charles Leclerc en los metros finales de la Sprint.

13:34 hs

Franco Colapinto terminó 9°

El argentino quedó a 1,9 segundos de Arvin Lindblad, el último que sumó puntos.

13:33 hs

Final de la Sprint en Canadá

Ganó George Russell. Lando Norris y Kimi Antonelli completaron el podio.

13:27 hs

Vuelta 20/23

Colapinto no pudo acercarse a Lindblad y por ahora se queda a las puertas de los puntos.

13:26 hs

Vuelta 19/23

Russell, defiende la punta frente a Norris y Antonelli, ambos a menos de un segundo de distancia.

13:19 hs

Vuelta 13/23

Franco Colapinto sigue 9°, a poco menos de cuatro segundos de Arvin Lindblad, el último que está en zona de puntos. Atrás, Sainz viene a 2,8 segundos.

13:16 hs

Gasly avanzó tres lugares

El piloto francés de Alpine largó 19° y ahora marcha 16°.

13:13 hs

Colapinto pasó a Sainz y se acerca a la zona de puntos

Franco Colapinto dejó atrás al piloto de Williams y subió al 9° puesto; en las carreras Sprint, puntúa hasta el 8°.

13:12 hs

Apasionante pelea por los primeros lugares

Kimi Antonelli peleó palmo a palmo con su compañero George Russell, pero se fue al pasto y perdió la posición con Lando Norris. 

13:10 hs

Colapinto sigue avanzando y está 10°

Isaac Hadjar sufre problemas en el motor y pierde la posición con el argentino.

13:06 hs

Adelante, Hamilton superó a Piastri

El heptacampeón superó a uno de los McLaren y está en el 4° puesto. Russell y Antonelli por ahora le dan el 1-2 a Mercedes; Norris, 3°.

13:05 hs

Buena largada de Franco Colapinto

El piloto argentino ganó dos lugares. Superó a Gabriel Bortoletto y Nico Hulkenberg y ahora marcha 11°.

13:02 hs

Comenzó la Sprint en el GP de Canadá

11:57 hs

Así se largará la Sprint

George Russell partirá desde la pole position junto a Andrea Kimi Antonelli, en un 1-2 de Mercedes que refleja el gran ritmo del equipo alemán. Detrás estarán Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Max Verstappen arrancará séptimo. Por su parte, Franco Colapinto buscará avanzar desde el 13° puesto en una competencia corta donde cada maniobra puede ser decisiva.

11:52 hs

Los pilotos llegando al Circuito Gilles Villeneuve

11:46 hs

El circuito

El Circuito Gilles-Villeneuve, ubicado en Montreal, es uno de los trazados más particulares del calendario de la Fórmula 1. Con 4,361 kilómetros de extensión y 14 curvas, combina largas rectas con frenadas fuertes y sectores muy técnicos, una mezcla que suele ofrecer carreras intensas y oportunidades de sobrepaso. Además, el famoso “Muro de los Campeones” vuelve a ser una de las grandes amenazas para los pilotos en un circuito donde el mínimo error puede costar caro.

11:25 hs

La agenda de Franco Colapinto este sábado

Carrera Sprint: 13.00 a 14.00

Clasificación para la carrera principal: 17.00 a 18.00

01:00 hs

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto la sprint del GP de Canadá y cómo verla en vivo

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La "Máxima" tendrá una jornada intensa en Montreal con la carrera sprint y la clasificación para el GP de Canadá

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Lo que tenés que saber

La Fórmula 1 vuelve a acelerar en Montreal con una jornada cargada de acción en el Gran Premio de Canadá. Luego de su gran actuación en Miami, donde consiguió el séptimo puesto y su mejor resultado en la categoría, Franco Colapinto buscará seguir creciendo con BWT Alpine Formula One Team en un fin de semana con formato sprint. El argentino largará 13° en la carrera corta tras una clasificación marcada por problemas en la unidad de potencia durante las prácticas. La actividad también tendrá la clasificación para la carrera principal en el exigente Circuito Gilles-Villeneuve, uno de los trazados más veloces y técnicos del calendario. Toda la acción podrá seguirse en vivo por Disney+, FOX Sports y F1 TV.

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