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EN VIVO Atlético Tucumán enfrentará a Talleres de Córdoba por los 16avos de Copa Argentina

Leonel Vega, de Atlético.
Leonel Vega, de Atlético. Prensa CAT.

Desde las 17, el "Decano" enfrentará a la "T" en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell's.

Hace 1 Min
16:56 hs

Salida al campo de juego

Salida al campo de juego
16:47 hs

La hinchada de Talleres

La hinchada de Talleres
16:44 hs

La parcialidad del "Decano"

La parcialidad del Decano
16:43 hs

Así está el Coloso del Parque

Así está el Coloso del Parque
16:41 hs

Precalentamiento en el Coloso del Parque

Precalentamiento en el Coloso del Parque
16:39 hs

La formación de Talleres

La formación de Talleres
16:18 hs

La formación del Decano

La formación del Decano

Lo que tenés que saber

Desde las 17, en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario y con arbitraje de Andrés Gariano, Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán buscarán avanzar de ronda en un duelo que será transmitido por TyC Sports. En Barrio Jardín, cualquier ilusión se derrumbó tras el gol de Francisco González Metilli en el Kempes: a la eliminación en los octavos del Apertura se sumaron la salida de Carlos Tevez como entrenador y un nuevo interinato, el cuarto en apenas dos años, ahora encabezado por Ezequiel Carboni y Rodrigo Acosta, técnicos de la Reserva albiazul. Sin otros objetivos inmediatos en este primer semestre, la clasificación aparece como una obligación para evitar que la crisis se profundice antes del parate por el Mundial. Del otro lado estará un "Decano" que llega sin competencia oficial desde el duro golpe sufrido en el Monumental hace dos semanas. Con jornadas de doble turno y el orden como bandera, el equipo de Julio César Falcioni intentará encontrar una alegría en medio de un contexto complejo y comenzar a sumar confianza de cara a una segunda mitad de año que será decisiva en la pelea por escapar de la zona baja.

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