Martín Fierro 2026 en vivo: Santiago del Moro conduce otra vez la gran noche de la TV argentina

APTRA homenajeó al canal América por sus 60 años al aire
Daniel Vila fue quien subió al escenario a recibir este galardón de manos de Gustavo Scaglione, actual dueño de Telefe.
Mejor actor: Luciano Cáceres por Tafí Viejo y Verdor sin tiempo
"Otro día perdido" (El Trece) ganó en la categoría Mejor Big Show
Mejor musical: La peña de morfi (Telefé)
El programa que en 2025 estuvo conducido por Diego Leuco y LizyTagliani (hoy reemplazada por Carina Zampini) se llevó una nueva estatuilla para Telefé.
Viajes/Turismo: Por el mundo (Telefé)
"Por el mundo es un programa que hacemos hace 30 años cuando nadie lo hacía. Abrimos un camino y ahora es una terna. Quiero darle las gracias a todo el equipo que está detrás y a los invitados que le pusieron el alma. Es un orgullo ganar este premio y se lo dedico a Mirko y Milenka, que son parte de este viaje", agradeció Marley con la estatuilla en sus manos.
“Tengo que seguir pidiendo justicia”: el fuerte descargo de Lizy Tagliani
La ceremonia de los Martín Fierro 2026 tuvo uno de sus momentos más emotivos y tensos cuando Lizy Tagliani aprovechó su discurso para realizar una fuerte denuncia pública vinculada a las acusaciones que recibió el año pasado por parte de Viviana Canosa.
La conductora y humorista habló luego de recibir una distinción por La Peña de Morfi y utilizó el escenario de los premios organizados por APTRA para referirse al impacto que tuvieron las denuncias mediáticas en su vida personal y familiar.
“Gracias a La Peña porque es un programa de la familia. Muchos se cagaron en la oportunidad de un nene de 4 años diciendo que era pedófila, y que había videos porno míos sin pensar que soy el producto de una familia honrada”, expresó visiblemente conmovida frente a las cámaras y al público presente.
El descargo de Lizy Tagliani remite a la polémica que se instaló en medios y redes sociales durante 2025, cuando Viviana Canosa realizó acusaciones públicas en su contra. Aquellas declaraciones generaron una fuerte repercusión mediática y derivaron en cruces televisivos, debates en redes y posicionamientos de distintas figuras del espectáculo argentino.
Durante su discurso en los Martín Fierro, Tagliani volvió a insistir en que las acusaciones afectaron profundamente a su entorno más cercano, especialmente a su hijo y a su familia. “Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, por mi hijo y por todas las familias que no tienen la posibilidad de defenderse de una falsa denuncia”, agregó.
Aviso publicitario: Decíselo (Quilmes)
Panelista femenina: Analía Franchín (A la Barbarosa/Telefé)
"Empecé en el 99 y alguna vez me tenía que tocar. Gracias a Telefé por permitirnos trabajar en un canal con tanta libertad de expresión. Estos últimos años fueron turbulentos y difíciles en mi vida. Gracias a mi familia que me sorportó mucho, y a mis amigos, por ser buenos crítico. Hace un mes perdí a mi madre, que era mi fan número uno y la crítica más zorra del mundo. Pese a todas las pérdidas, quiero decir que la vida felizmente me canta", expresó una emocionada y eufórica Analía Franchín en su discurso de agradecimiento.
Mejor programa cultural y educativo: Tierras (Telefé)
Ovacionaron a Mirtha Legrand en el arranque de la gala
Ya recuperada de una fuerte gripe que la mantuvo alejada de su programa durante un par de semanas, Mirtha Legrand dijo presente en la ceremonia más esperada de la televisión argentina. En su discurso, el presidente de APTRA, Luis Ventura, agradeció su presencia, y el público la aplaudió de pie.
Santiago del Moro vuelve a conducir la ceremonia
Al igual que en las últimas ediciones, Santiago del Moro será el conductor principal de los Martín Fierro. De esta manera, encabezará la premiación por cuarta vez consecutiva, en una ceremonia en la que se entregarán premios en 35 categorías.
La cobertura de la alfombra roja contará con la participación de Iván de Pineda, China Ansa, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez, quienes estarán a cargo de entrevistar a las figuras invitadas y analizar los looks más destacados de la noche.
Cómo ver en vivo los Martín Fierro 2026
La transmisión oficial de los Martín Fierro estará a cargo de Telefe, que emitirá tanto la alfombra roja como la ceremonia principal. Los televidentes podrán seguir el evento a través de distintas plataformas y servicios de cable.
En DirecTV, la señal estará disponible en el canal 123 y en el 1123 HD. Los clientes de Cablevisión y Telecentro podrán encontrar la transmisión en el canal 12. Además, la gala también podrá verse mediante Flow y Telecentro Play.
Para quienes prefieran seguir el evento online, la cobertura en vivo estará disponible en los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe, donde se podrá ver minuto a minuto todo lo que ocurra en la premiación.
Lo que tenés que saber
La cuenta regresiva terminó y ya comenzó oficialmente la transmisión de la alfombra roja de los premiosMartín Fierro 2026, una de las ceremonias más esperadas de la televisión argentina. Desde el Hotel Hilton de Puerto Madero, las figuras más reconocidas del espectáculo, el periodismo y la televisión empezaron a desfilar en una noche marcada por el glamour, la moda y la expectativa por conocer a los grandes ganadores de la edición.
La entrega organizada por APTRA vuelve a reunir a actores, conductores, periodistas y celebridades en una gala que promete emociones, homenajes y looks de alta costura.