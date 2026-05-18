Martín Fierro 2026 en vivo: Santiago del Moro conduce otra vez la gran noche de la TV argentina

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La ceremonia de los Martín Fierro 2026 tuvo uno de sus momentos más emotivos y tensos cuando Lizy Tagliani aprovechó su discurso para realizar una fuerte denuncia pública vinculada a las acusaciones que recibió el año pasado por parte de Viviana Canosa.

La conductora y humorista habló luego de recibir una distinción por La Peña de Morfi y utilizó el escenario de los premios organizados por APTRA para referirse al impacto que tuvieron las denuncias mediáticas en su vida personal y familiar.

“Gracias a La Peña porque es un programa de la familia. Muchos se cagaron en la oportunidad de un nene de 4 años diciendo que era pedófila, y que había videos porno míos sin pensar que soy el producto de una familia honrada”, expresó visiblemente conmovida frente a las cámaras y al público presente.

El descargo de Lizy Tagliani remite a la polémica que se instaló en medios y redes sociales durante 2025, cuando Viviana Canosa realizó acusaciones públicas en su contra. Aquellas declaraciones generaron una fuerte repercusión mediática y derivaron en cruces televisivos, debates en redes y posicionamientos de distintas figuras del espectáculo argentino.

Durante su discurso en los Martín Fierro, Tagliani volvió a insistir en que las acusaciones afectaron profundamente a su entorno más cercano, especialmente a su hijo y a su familia. “Hoy tengo que seguir pidiendo justicia por mi familia, por mi hijo y por todas las familias que no tienen la posibilidad de defenderse de una falsa denuncia”, agregó.