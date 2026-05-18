Martín Fierro 2026: cómo ver en vivo la alfombra roja y todos los detalles de la gran gala de la TV argentina

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Cómo ver en vivo los Martín Fierro 2026

La transmisión oficial de los Martín Fierro estará a cargo de Telefe, que emitirá tanto la alfombra roja como la ceremonia principal. Los televidentes podrán seguir el evento a través de distintas plataformas y servicios de cable.

En DirecTV, la señal estará disponible en el canal 123 y en el 1123 HD. Los clientes de Cablevisión y Telecentro podrán encontrar la transmisión en el canal 12. Además, la gala también podrá verse mediante Flow y Telecentro Play.

Para quienes prefieran seguir el evento online, la cobertura en vivo estará disponible en los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe, donde se podrá ver minuto a minuto todo lo que ocurra en la premiación.