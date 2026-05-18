Martín Fierro 2026: cómo ver en vivo la alfombra roja y todos los detalles de la gran gala de la TV argentina

Santiago del Moro vuelve a conducir la ceremonia
Al igual que en las últimas ediciones, Santiago del Moro será el conductor principal de los Martín Fierro. De esta manera, encabezará la premiación por cuarta vez consecutiva, en una ceremonia en la que se entregarán premios en 35 categorías.
La cobertura de la alfombra roja contará con la participación de Iván de Pineda, China Ansa, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez, quienes estarán a cargo de entrevistar a las figuras invitadas y analizar los looks más destacados de la noche.
Cómo ver en vivo los Martín Fierro 2026
La transmisión oficial de los Martín Fierro estará a cargo de Telefe, que emitirá tanto la alfombra roja como la ceremonia principal. Los televidentes podrán seguir el evento a través de distintas plataformas y servicios de cable.
En DirecTV, la señal estará disponible en el canal 123 y en el 1123 HD. Los clientes de Cablevisión y Telecentro podrán encontrar la transmisión en el canal 12. Además, la gala también podrá verse mediante Flow y Telecentro Play.
Para quienes prefieran seguir el evento online, la cobertura en vivo estará disponible en los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe, donde se podrá ver minuto a minuto todo lo que ocurra en la premiación.
Lo que tenés que saber
La cuenta regresiva terminó y ya comenzó oficialmente la transmisión de la alfombra roja de los premios Martín Fierro 2026, una de las ceremonias más esperadas de la televisión argentina. Desde el Hotel Hilton de Puerto Madero, las figuras más reconocidas del espectáculo, el periodismo y la televisión empezaron a desfilar en una noche marcada por el glamour, la moda y la expectativa por conocer a los grandes ganadores de la edición.
La entrega organizada por APTRA vuelve a reunir a actores, conductores, periodistas y celebridades en una gala que promete emociones, homenajes y looks de alta costura.