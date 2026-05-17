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EN VIVO: San Martín visita a Gimnasia y Tiro de Salta con el objetivo de acercarse a la cima

EN VIVO: San Martín visita a Gimnasia y Tiro de Salta con el objetivo de acercarse a la cima

El equipo de Andrés Yllana jugará en el Gigante del Norte buscando sostener el buen desempeño de la fecha pasada.

Hace 17 Min
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Lo que tenés que saber

El duelo se jugará en Salta a partir de las 17 y será televisado por AFA PLAY. El "Santo" viene de vencer a Gimnasia de Jujuy, mientras que el conjunto salteño cayó con Atlético de Rafaela.

Temas Gimnasia y Tiro de SaltaPrimera NacionalAtlético RafaelaClub Atlético Gimnasia y Esgrima de JujuySan MartínJuicio a TeruelAlan CisneroAndrés Yllana
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