EN VIVO: San Martín visita a Gimnasia y Tiro de Salta con el objetivo de acercarse a la cima

Los titulares de San Martín de Tucumán
Gimnasia y Tiro confirma su formación
Llegaron los jugadores del "santo"
Un historial empatado
#Historial Vs San Martín de Tucumán— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) May 17, 2026
Se registran 26 encuentros por AFA: Gimnasia ganó 10, San Martin otros 10 y fueron 6 los empates.
En esta ocasión recordamos el partido disputado el 3 de mayo de 1996 en Salta: victoria del Albo 2 a 1 con goles de Mario Jiménez y Jesús "el… pic.twitter.com/cKwW59xqRF
Los convocados de Gimnasia y Tiro de Salta
#JuegaGyT || Estos son los futbolistas elegidos por Juan Manuel Azconzábal para recibir a San Martín de Tucumán #VamosAlbo pic.twitter.com/QDFfmU6aRY— Club Gimnasia y Tiro (@gytoficial) May 16, 2026
Los convocados de San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 16, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Andrés Yllana, para la fecha 14 del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/vvcqarWsel
Lo que tenés que saber
El duelo se jugará en Salta a partir de las 17 y será televisado por AFA PLAY. El "Santo" viene de vencer a Gimnasia de Jujuy, mientras que el conjunto salteño cayó con Atlético de Rafaela.