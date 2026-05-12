San Martín de Tucumán venció 2 a 0 a Gimnasia de Jujuy en La Ciudadela

Fin del partido
Goooool
Con gol de Caco García, San Martín de Tucumán gana 2 a 0
Video: así fue el gol de San Martín de Tucumán
Gol de goleador en Ciudadela pic.twitter.com/Z41x4tAN90— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 13, 2026
Tarjeta roja para Lucas Diarte
Lucas Diarte de San Martín de Tucumán recibe la segunda amarilla y es expulsado.
68' Gol de San Martín de Tucumán
Diego Diellos abrió el marcador para el equipo local. Alan Cisnero envió el centro para Diego Diellos, que cabeceó solo frente al arco para anotar el primero del Santo en el partido.
Cambio en San Martín
Entra Matías García por Nicolás Castro.
Arranca el segundo tiempo
Fin del primer tiempo
38' 1T: Tarjeta amarilla para Lucas Diarte
Amarilla para Lucas Diarte. Maximiliano Manduca amonesta al jugador de San Martín de Tucumán
34’ PT. ¡Muy cerca el Santo!
Luego de una gran habilitación de Alan Cisnero, Diego Diellos remató cruzado pero de mejor manera respondió el arquero Álvarez.
En la previa del partido Gonzalo Vera, periodista de LA GACETA, fue agredido por un oficial de Infanteria
El "lobo" gana terreno
El equipo visitante intenta imponer su juego
10’ PT. Amarilla para Martín Lazarte en Gimnasia.
12’ PT. Intenta el Santo.
Luego de un tiro libre, Nicolás Ferreyra ganó incómodo de cabeza y sin problemas controló Álvarez.
arrancó el partido
Los 11 de San Martín de Tucumán
Los 11 titulares del "lobo"
Así llegaron los visitantes
¡Ya estamos!— Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@OficialGyEJujuy) May 12, 2026
¡Gimnasia juegue con el corazón! #DaleLobo pic.twitter.com/DWxvjHMIhD
Aquí están
Árbitro para el partido
El árbitro será Maximiliano Manduca
La nueva camiseta del local
Nueva piel— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 12, 2026
ᴘɪᴇʟ ᴄɪʀᴜᴊᴀ @Kappa_Argentina pic.twitter.com/lkwK8rUDyU
El operativo de seguridad
La Dirección General de Unidades Especiales informó el inicio del operativo de seguridad correspondiente al partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la Primera Nacional, disputado en el estadio La Ciudadela. El dispositivo comenzó a las 10 y contempla la custodia y traslado de los simpatizantes visitantes desde el Destacamento Fronterizo Cabo Juan Carlos Vallejo hasta el estadio, además del acompañamiento durante el encuentro y hasta la salida del territorio provincial una vez finalizado el evento. El operativo incluye una cápsula de seguridad integrada por personal de distintas divisiones policiales, con un total de 165 efectivos, 40 motocicletas y siete móviles, bajo la supervisión de los comisarios generales Fabio Walter Ferreyra y Carlos Ariel González.
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentarán este martes 12 de mayo por la fecha 13 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 21:10 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán.
El partido será televisado a través de LPF Play y también podrá seguirse minuto a minuto con todas las incidencias en vivo.