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EN VIVO: San Martín de Tucumán vence 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en La Ciudadela

EN VIVO: San Martín de Tucumán vence 1 a 0 a Gimnasia de Jujuy en La Ciudadela FOTO OSVALDO RIPOLL/ LA GACETA

Diego Diellos abrió el marcador para el equipo local. El "santo" se impone en un duro partido.

Hace 10 Min
22:45 hs

68' Gol de San Martín de Tucumán

Diego Diellos abrió el marcador para el equipo local.  Alan Cisnero envió el centro para Diego Diellos, que cabeceó solo frente al arco para anotar el primero del Santo en el partido.

22:40 hs

Cambio en San Martín

Entra Matías García por Nicolás Castro.

22:18 hs

Arranca el segundo tiempo

22:01 hs

Fin del primer tiempo

22:01 hs

38' 1T: Tarjeta amarilla para Lucas Diarte

Amarilla para Lucas Diarte. Maximiliano Manduca amonesta al jugador de San Martín de Tucumán

21:52 hs

34’ PT. ¡Muy cerca el Santo!

Luego de una gran habilitación de Alan Cisnero, Diego Diellos remató cruzado pero de mejor manera respondió el arquero Álvarez.

21:39 hs

En la previa del partido Gonzalo Vera, periodista de LA GACETA, fue agredido por un oficial de Infanteria

En la previa del partido Gonzalo Vera, periodista de LA GACETA, fue agredido por un oficial de Infanteria
21:33 hs

El "lobo" gana terreno

El equipo visitante intenta imponer su juego

21:27 hs

10’ PT. Amarilla para Martín Lazarte en Gimnasia.

21:26 hs

12’ PT. Intenta el Santo.

 Luego de un tiro libre, Nicolás Ferreyra ganó incómodo de cabeza y sin problemas controló Álvarez.

21:12 hs

arrancó el partido

20:54 hs

Los 11 de San Martín de Tucumán

Los 11 de San Martín de Tucumán
20:52 hs

Los 11 titulares del "lobo"

Los 11 titulares del lobo
20:31 hs

Así llegaron los visitantes

20:25 hs

Aquí están

Aquí están
19:43 hs

Árbitro para el partido

El árbitro será Maximiliano Manduca

19:10 hs

La nueva camiseta del local

18:45 hs

El operativo de seguridad

La Dirección General de Unidades Especiales informó el inicio del operativo de seguridad correspondiente al partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la Primera Nacional, disputado en el estadio La Ciudadela. El dispositivo comenzó a las 10 y contempla la custodia y traslado de los simpatizantes visitantes desde el Destacamento Fronterizo Cabo Juan Carlos Vallejo hasta el estadio, además del acompañamiento durante el encuentro y hasta la salida del territorio provincial una vez finalizado el evento. El operativo incluye una cápsula de seguridad integrada por personal de distintas divisiones policiales, con un total de 165 efectivos, 40 motocicletas y siete móviles, bajo la supervisión de los comisarios generales Fabio Walter Ferreyra y Carlos Ariel González.

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentarán este martes 12 de mayo por la fecha 13 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 21:10 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán.

El partido será televisado a través de LPF Play y también podrá seguirse minuto a minuto con todas las incidencias en vivo.

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