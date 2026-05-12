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EN VIVO: San Martín de Tucumán recibe a Gimnasia de Jujuy

EN VIVO: San Martín de Tucumán recibe a Gimnasia de Jujuy

Se enfrentan desde las 21.10 en La Ciudadela.

Hace 20 Min
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El operativo de seguridad

La Dirección General de Unidades Especiales informó el inicio del operativo de seguridad correspondiente al partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, por la Primera Nacional, disputado en el estadio La Ciudadela. El dispositivo comenzó a las 10 y contempla la custodia y traslado de los simpatizantes visitantes desde el Destacamento Fronterizo Cabo Juan Carlos Vallejo hasta el estadio, además del acompañamiento durante el encuentro y hasta la salida del territorio provincial una vez finalizado el evento. El operativo incluye una cápsula de seguridad integrada por personal de distintas divisiones policiales, con un total de 165 efectivos, 40 motocicletas y siete móviles, bajo la supervisión de los comisarios generales Fabio Walter Ferreyra y Carlos Ariel González.

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentarán este martes 12 de mayo por la fecha 13 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 21:10 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán.

El partido será televisado a través de LPF Play y también podrá seguirse minuto a minuto con todas las incidencias en vivo.

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