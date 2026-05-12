EN VIVO: San Martín de Tucumán empata 0 a 0 con Gimnasia de Jujuy en La Ciudadela

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Gimnasia y Esgrima de Jujuy se enfrentarán este martes 12 de mayo por la fecha 13 de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 21:10 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán.

El partido será televisado a través de LPF Play y también podrá seguirse minuto a minuto con todas las incidencias en vivo.