Tarucas venció 39-38 a Pampas en el CASI y se prende en la pelea por las semifinales de Súper Rugby Américas
Francisco Sluga, Jerónimo Ulloa, Agustín Fraga, Matías Medrano y Santiago Pernas marcaron los tries de Pampas; José Calderoni, Mateo Pasquini y Santiago Heredia anotaron las conquistas de la franquicia del NOA. Con este resultado, Tarucas escala a la quinta posición con 29 unidades, a cinco puntos de Selknam que está cuarto.
Finalizó el partido
.39' ST: Penal de Tarucas
Cerrutti puso el 39-38.
30' ST: Cerrutti falló un penal
El apertura tucumano erró un penal. El partido continúa 38-36 a favor de Pampas.
26' ST: Conversión de Pampas
Farisé anotó el 38-36.
25' ST: Try de Pampas
Marguery anotó para Pampas. El partido está 36-36.
20' ST: Conversión de Tarucas
Ferro anotó el 36-31 en el CASI.
18' ST: Try de Tarucas
Heredia consiguió un nuevo try a través del line y maul. El tercera línea de Tucumán Rugby llega tres tries en este partido.
11' ST: Farisé falló la conversión
El partido continúa 31-29 a favor de Pampas.
10' ST: Try de Pampas
Santiago Pernas apoyó el quinto try para Pampas.
Comenzó el segundo tiempo
Santiago Saleme, que ingresó sobre el final del primer tiempo en lugar de Estanislao Pregot, continuará como medioscrum.
Final del primer tiempo
40' PT: Penal de Tarucas
Ferro anotó el 29-26 en la última jugada del primer tiempo.
37' PT: Conversión de Pampas
Farisé marcó el 26-26.
36' PT: Try de Pampas
Matías Medrano anotó el cuarto try de Pampas. El partido está 26-24 a favor de Tarucas.
32' PT: Conversión de Ferro
Tarucas gana 26-19.
31' PT: Try de Tarucas
A través de un line y maul, Heredia anotó el cuarto try de Tarucas. Así gana 24-19 en el CASI y con esta conquista asegura su punto bonus ofensivo.
30' PT: Farisé falló la conversión
El centro de Pampas no pudo anotar la conversión. El partido está 19-19.
28' PT: Try de Pampas
Agustín Fraga empata el partido para Pampas. El duelo está 19-19.
Ingresó Santiago Cordero
El ex Puma ya está dentro del campo de juego en lugar de Ulloa.
20' PT: Try de Tarucas
Tras una gran jugada con gran precisión y pases veloces, Santiago Heredia anotó el tercer try para Tarucas. La franquicia del NOA gana 17-14. Ferro anotó la conversión y puso 19-14.
18' PT: Conversión de Pampas
Farisé puso el 14-12 a favor de Pampas.
17' PT: Try de Pampas
El centro Jerónimo Ulloa empató el duelo para Pampas. El partido está 12-12.
14' PT: Conversión de Tarucas
Ferro acertó a la H y puso el 12-7 frente a Pampas.
13' PT: Try de Tarucas
Mateo Pasquini realizó una carrera memorable y anotó la segunda conquista para la franquicia tucumana. Tarucas gana 10-7 en el CASI.
11' PT: Ferro falló la conversión
El apertura no pudo empatar el partido.
10' PT: Try de Tarucas
Tras una gran cadena de pases, Tomás Elizalde rompió varias líneas y luego encontró a José Calderoni, quien terminó de conquistar el try para la franquicia del NOA. El partido está 7-5 en el CASI.
6' PT: Oportunidad desaprovechada por Tarucas
Calderoni lanzó un line cerca del ingoal de Pampas y Sbrocco había ganado en las alturas, pero el árbitro anuló la acción por falta de parcialidad en el lanzamiento.
2' PT: Try de Pampas
Francisco Sluga sorprendió a partir de un line y apoyó el primer try para Pampas. La franquicia porteña gana 7-0 tras la conversión de Bautista Farisé.
Comenzó el partido
Tarucas debe cortar su mala racha
La franquicia del NOA arrastra cuatro derrota consecutivas: Capibaras, Selknam, Peñarol y Dogos. Estos malos resultados provocaron que caiga a la sexta posición de la tabla con 24 unidades, siendo superado por Peñarol (27) y Selknam (33). Así deberá ganar para soñar con una hipotética clasificación a las semifinales del Súper Rugby Américas.
Claves y antecedentes entre Pampas y Tarucas
- Tarucas nunca pudo vencer a Pampas desde su ingreso al Súper Rugby Américas.
- Los tres enfrentamientos entre ambos quedaron en manos de la franquicia de la UAR.
- El antecedente más reciente fue este año en San Miguel de Tucumán, donde Pampas se impuso por 43-22.
- En 2025, el equipo bonaerense ganó 39-22 en Buenos Aires.
- El duelo más parejo entre ambos terminó 15-14 a favor de Pampas.
El XV de Pampas
Titulares: 1. Matías Medrano, 2. Francisco Lusarreta, 3. Marcos Camerlinckx, 4. Augusto Cabano Wall, 5. Francisco Sluga, 6. Juan Penoucos, 7. Faustino Santarelli, 8. Lucas Moresco, 9. Lucas Marguery (C), 10. Estanislao Renthel, 11. Jerónimo Ulloa, 12. Bautista Farise, 13. Agustín Fraga, 14. Santiago Pernas, 15. Tobías Wade.
Suplentes: 16. Ignacio Bottazzini, 17. Nahuel Zunini, 18. Valentín Vicente Vidal, 19. Marcelo Toledo, 20. Juan Pedro Bernasconi, 21. Alejo Lavayén, 22. Santiago Cordero, 23. Ignacio Díaz.
El XV de Tarucas
Titulares: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderoni, 3. Francisco Moreno, 4. Joaquín Aguilar, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Agustín Sarelli, 8. Thiago Sbrocco, 9. Estanislao Pregot, 10. Stefano Ferro, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofán, 13. Matías Orlando (C), 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde.
Suplentes: 16. Juan Manuel Vivas, 17. Mariano Muntaner, 18. Rodrigo Navarro, 19. Ignacio Marquieguez, 20. Santiago Heredia, 21. Santiago Saleme, 22. Ignacio Cerrutti, 23. Benjamín Elizalde.
Lo que tenés que saber
El encuentro comenzará a las 20 en la cancha del CASI y contará con transmisión en vivo de Disney+. Tarucas afrontará un duelo clave en sus aspiraciones dentro del Súper Rugby Américas, ya que necesita cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas para seguir con chances de meterse en semifinales. Además, la franquicia del NOA intentará conseguir su primera victoria ante Pampas, rival al que nunca pudo vencer desde su ingreso al certamen. Los tres enfrentamientos entre ambos quedaron en manos del equipo de la UAR: este año ganó 43-22 en la Caldera del Parque, mientras que en 2025 se impuso 39-22 en Buenos Aires y 15-14 en San Miguel de Tucumán. Actualmente, el conjunto tucumano ocupa el sexto puesto de la tabla con 24 puntos.