EN VIVO Tarucas enfrenta a Pampas con la necesidad de volver al triunfo en el Súper Rugby Américas
En el primer cruce de este año, Tarucas perdió 43-22 frente a Pampas en La Caldera del Parque; hoy, en el CASI, buscará romper su mala racha frente a la franquicia porteña. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Desde las 20, en el CASI, la franquicia del NOA se medirá contra el equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón. Tarucas buscará cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas y conseguir su primera victoria ante Pampas, rival al que nunca pudo vencer desde el primer cruce entre ambos en 2025. Actualmente, el conjunto tucumano ocupa el sexto puesto del Súper Rugby Américas con 24 puntos, tras el triunfo de Peñarol sobre Cobras en Brasil.
Lo que tenés que saber
El encuentro comenzará a las 20 en la cancha del CASI y contará con transmisión en vivo de Disney+. Tarucas afrontará un duelo clave en sus aspiraciones dentro del Súper Rugby Américas, ya que necesita cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas para seguir con chances de meterse en semifinales. Además, la franquicia del NOA intentará conseguir su primera victoria ante Pampas, rival al que nunca pudo vencer desde su ingreso al certamen. Los tres enfrentamientos entre ambos quedaron en manos del equipo de la UAR: este año ganó 43-22 en la Caldera del Parque, mientras que en 2025 se impuso 39-22 en Buenos Aires y 15-14 en San Miguel de Tucumán. Actualmente, el conjunto tucumano ocupa el sexto puesto de la tabla con 24 puntos.
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