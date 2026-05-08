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San Martín no pudo en los penales contra Banfield y se despidió de la Copa Argentina

Foto: Prensa San Martín. Foto: Prensa San Martín.

El "Santo" no logró sostener la ventaja e igualó 1-1 con el "Taladro" en el tiempo reglamentario. Pese al gol inicial de Borasi, el equipo de Yllana falló en la definición desde los 12 pasos y se despidió del certamen.

Hace 15 Min
23:22 hs

San Martín, eliminado de la Copa Argentina

El "Santo" no logró avanzar a la próxima fase. 

23:20 hs

Falló San Martín

Gallardo malogró su remate. Banfield avanza a octavos de final de la Copa Argentina.

23:19 hs

Convirtió Banfield

Méndez anotó el quinto de la serie. 5-4.

23:18 hs

Convirtió San Martín

Peñalba definió con seguridad. 4-4.

23:17 hs

Convirtió Banfield

Perrotta ejecutó esquinado su remate. 4-3.

23:16 hs

Convirtió San Martín

"Pupy" Ferreyra abrió el pie y puso la pelota pegada al palo izquierdo del arquero. 3-3.

23:15 hs

Convirtió Banfield

Meriano ejecutó con seguridad. 3-2.

23:14 hs

Convirtió San Martín

Castró pateó fuerte al medio. 2-2.

23:13 hs

Convirtió Banfield

Goméz ejecutó con calidad. 2-1.

23:12 hs

Convirtió San Martín.

Briñone acertó su remate. 1-1

23:11 hs

Convirtió Banfield

Sepúlveda anotó el primero de la serie.

23:08 hs

El "Santo" define sus pateadores

El Santo define sus pateadores
23:05 hs

Finalizó el partido.

San Martín y Banfield empataron 1-1 en tiempo reglamentario. El encuentro se definirá en los penales.

23:02 hs

Cambio en San Martín.

A los 91', se retira Laureano Rodríguez, ingresa Nicolás Castro.

22:58 hs

Así fue el gol del empate del "Taladro"

22:55 hs

Cambios en San Martín

A los 84', Ingresan Ferreyra, Diellos y Diarte. Se retiran García, Arfaras y Cisnero.

22:52 hs

Gol de Banfield

A los 79', Mauro Méndez convierte tras una gran jugada individual de Gómez, que remató al palo luego de un remate a media distancia. El goleador aprovechó el rebote con una gran definición.

22:48 hs

San Martín sostiene la ventaja

A los 77', el "Santo" se dedica a conservar el resultado. No ataca, pero Banfield tampoco logra generar peligro real.

22:47 hs

Cambio en San Martín

Borasi se retiró lesionado. Juárez ingresó en su lugar.

22:29 hs

El "Santo" no pasa sobresaltos.

A los 58', Banfield no es capaz de generar situaciones de peligro. Perotta tuvo una oportunidad de rematar en soledad, pero eligió el pase y resolvió mal la jugada.

22:17 hs

Comienza el segundo tiempo

San Martín busca sostener la victoria.

22:17 hs

Cambios en Banfield

Se retiran Vittor y Pais; ingresan Adoryan y Meriano.

22:13 hs

Locura en el festejo "santo"

22:12 hs

El gol de Borasi

22:03 hs

La mirada del "Muñeco"

22:00 hs

Finalizó el primer tiempo

Con gol de Benjamín Borasi, el "Santo" se impone en el estadio Padre Martearena.

21:59 hs

Así festejó el "Santo"

Así festejó el Santo
21:58 hs

Gol de San Martín

Benjamín Borasi pone el 1-0 tras una desconcentración defensiva de Banfield y una buena resolución ante el arquero.

21:51 hs

Continúan llegando fanáticos "santos"

Continúan llegando fanáticos santos
21:42 hs

Ignacio Pais recibe una tarjeta amarilla

Segundo amonestado para Banfield a los 30'.

21:36 hs

Peñalba, visiblemente dolorido

El defensor sufrió un golpe en su hombro izquierdo. Tras la revisión de los médicos, decidió seguir jugando. No se lo ve a pleno físicamente.

21:32 hs

Buen comienzo de San Martín

A los 19', el "Santo" hace méritos para posicionarse como dominador del partido. Maneja la pelota, domina territorialmente y tuvo las más claras.

21:24 hs

Primera clara para San Martín

Buen cabezazo de Elías López que Sanguinetti desvió por encima del travesaño.

21:23 hs

El "Muñeco" presente en Salta

Marcelo Gallardo observa el partido desde uno de los palcos.

21:21 hs

Banfield suma su primer amonestado

Sergio Vittor recibió una tarjeta amarilla tras una dura falta sobre Cisnero. San Martín desperdició el tiro libre.

21:13 hs

Comienza el partido

El "Santo" y el "Taladro" ya juegan en el Padre Martearena.

21:10 hs

Los equipos ingresan al campo de juego

San Martín y Banfield se preparan para el pitazo inicial.

21:07 hs

San Martín ingresa a la cancha

San Martín ingresa a la cancha
21:00 hs

El "Taladro" tiene todo listo

20:53 hs

Los tucumanos empiezan a colmar la tribuna

Tras superar varios inconvenientes en la ruta, algunos hinchas lograron sortear las demoras antes de Rosario de la Frontera y Metán, y ya ingresaron al Padre Ernesto Martearena. Se estima que el resto de la caravana llegará para el inicio del complemento.

Los tucumanos empiezan a colmar la tribuna
20:51 hs

El "Santo" entra en calor

El Santo entra en calor
20:42 hs

Los "11" de Banfield

20:41 hs

Así forma San Martín

20:29 hs

Poca presencia "santa" dentro del estadio

Según pudo averiguar LA GACETA, decenas de fanáticos de San Martín fueron demorados camino al estadio Padre Ernesto Martearena. Se estima su llegada transitando el segundo tiempo.

Poca presencia santa dentro del estadio
20:11 hs

Banfield va con la alternativa

20:10 hs

Historial entre el "Santo" y el "Taladro"

19:56 hs

Así llega el plantel de San Martín al estadio

Así llega el plantel de San Martín al estadio
19:56 hs

El "Santo" deja su huella

El Santo deja su huella
19:53 hs

San Martín se siente local en Salta

A minutos del inicio del encuentro, la hinchada del "Santo" colma los alrededores del estadio Padre Ernesto Marteaerena.

San Martín se siente local en Salta

Lo que tenés que saber

San Martín tiene una oportunidad de oro para seguir haciendo camino en la Copa Argentina. Desde las 21.10, el "Santo" enfrentará a Banfield por los 16avos de final en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo de Bolívar buscará dar el golpe ante un "Taladro" que llega golpeado, pero que ostenta la jerarquía propia de un conjunto de Primera División. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.

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