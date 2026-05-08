San Martín no pudo en los penales contra Banfield y se despidió de la Copa Argentina
San Martín, eliminado de la Copa Argentina
El "Santo" no logró avanzar a la próxima fase.
Falló San Martín
Gallardo malogró su remate. Banfield avanza a octavos de final de la Copa Argentina.
Convirtió Banfield
Méndez anotó el quinto de la serie. 5-4.
Convirtió San Martín
Peñalba definió con seguridad. 4-4.
Convirtió Banfield
Perrotta ejecutó esquinado su remate. 4-3.
Convirtió San Martín
"Pupy" Ferreyra abrió el pie y puso la pelota pegada al palo izquierdo del arquero. 3-3.
Convirtió Banfield
Meriano ejecutó con seguridad. 3-2.
Convirtió San Martín
Castró pateó fuerte al medio. 2-2.
Convirtió Banfield
Goméz ejecutó con calidad. 2-1.
Convirtió San Martín.
Briñone acertó su remate. 1-1
Convirtió Banfield
Sepúlveda anotó el primero de la serie.
El "Santo" define sus pateadores
Finalizó el partido.
San Martín y Banfield empataron 1-1 en tiempo reglamentario. El encuentro se definirá en los penales.
Cambio en San Martín.
A los 91', se retira Laureano Rodríguez, ingresa Nicolás Castro.
Así fue el gol del empate del "Taladro"
¡Reviví el empate de @CAB_oficial! https://t.co/xtAHEUIg79 pic.twitter.com/dVUffxqdEw— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) May 9, 2026
Cambios en San Martín
A los 84', Ingresan Ferreyra, Diellos y Diarte. Se retiran García, Arfaras y Cisnero.
Gol de Banfield
A los 79', Mauro Méndez convierte tras una gran jugada individual de Gómez, que remató al palo luego de un remate a media distancia. El goleador aprovechó el rebote con una gran definición.
San Martín sostiene la ventaja
A los 77', el "Santo" se dedica a conservar el resultado. No ataca, pero Banfield tampoco logra generar peligro real.
Cambio en San Martín
Borasi se retiró lesionado. Juárez ingresó en su lugar.
El "Santo" no pasa sobresaltos.
A los 58', Banfield no es capaz de generar situaciones de peligro. Perotta tuvo una oportunidad de rematar en soledad, pero eligió el pase y resolvió mal la jugada.
Comienza el segundo tiempo
San Martín busca sostener la victoria.
Cambios en Banfield
Se retiran Vittor y Pais; ingresan Adoryan y Meriano.
Locura en el festejo "santo"
Descontrol en la tribuna del Santo tras el gol pic.twitter.com/flKUThx5dZ— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) May 9, 2026
El gol de Borasi
¡Así se puso en ventaja @CASMOficial! https://t.co/N62k65UEY2 pic.twitter.com/eMvdG3vzIh— Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) May 9, 2026
La mirada del "Muñeco"
Marcelo Gallardo, presente en el estadio Padre Ernesto Martearena para ver el encuentro entre Banfield y San Martín de Tucumán por la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/25xSe2Qqwp— TyC Sports (@TyCSports) May 9, 2026
Finalizó el primer tiempo
Con gol de Benjamín Borasi, el "Santo" se impone en el estadio Padre Martearena.
Así festejó el "Santo"
Gol de San Martín
Benjamín Borasi pone el 1-0 tras una desconcentración defensiva de Banfield y una buena resolución ante el arquero.
Continúan llegando fanáticos "santos"
Ignacio Pais recibe una tarjeta amarilla
Segundo amonestado para Banfield a los 30'.
Peñalba, visiblemente dolorido
El defensor sufrió un golpe en su hombro izquierdo. Tras la revisión de los médicos, decidió seguir jugando. No se lo ve a pleno físicamente.
Buen comienzo de San Martín
A los 19', el "Santo" hace méritos para posicionarse como dominador del partido. Maneja la pelota, domina territorialmente y tuvo las más claras.
Primera clara para San Martín
Buen cabezazo de Elías López que Sanguinetti desvió por encima del travesaño.
El "Muñeco" presente en Salta
Marcelo Gallardo observa el partido desde uno de los palcos.
Banfield suma su primer amonestado
Sergio Vittor recibió una tarjeta amarilla tras una dura falta sobre Cisnero. San Martín desperdició el tiro libre.
Comienza el partido
El "Santo" y el "Taladro" ya juegan en el Padre Martearena.
Los equipos ingresan al campo de juego
San Martín y Banfield se preparan para el pitazo inicial.
San Martín ingresa a la cancha
El "Taladro" tiene todo listo
Ahora a jugar. ¡Con todo, Taladro! pic.twitter.com/ZRVLGCYwd6— Club A. Banfield (@CAB_oficial) May 8, 2026
Los tucumanos empiezan a colmar la tribuna
Tras superar varios inconvenientes en la ruta, algunos hinchas lograron sortear las demoras antes de Rosario de la Frontera y Metán, y ya ingresaron al Padre Ernesto Martearena. Se estima que el resto de la caravana llegará para el inicio del complemento.
El "Santo" entra en calor
Los "11" de Banfield
Los elegidos en el Club Atlético #Banfield.#EnBanfieldJugamosTodos pic.twitter.com/wuL2EBHcSP— Club A. Banfield (@CAB_oficial) May 8, 2026
Así forma San Martín
#CopaArgentina— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 8, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para enfrentar a Banfield.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/1cIw24BESO
Poca presencia "santa" dentro del estadio
Según pudo averiguar LA GACETA, decenas de fanáticos de San Martín fueron demorados camino al estadio Padre Ernesto Martearena. Se estima su llegada transitando el segundo tiempo.
Banfield va con la alternativa
May 8, 2026
Historial entre el "Santo" y el "Taladro"
#CopaArgentina— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 8, 2026
Historial oficial
En la previa al encuentro con Banfield, compartimos el historial de los enfrentamientos entre ambos equipos.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/sAARuRaIOR
Así llega el plantel de San Martín al estadio
El "Santo" deja su huella
San Martín se siente local en Salta
A minutos del inicio del encuentro, la hinchada del "Santo" colma los alrededores del estadio Padre Ernesto Marteaerena.
Lo que tenés que saber
San Martín tiene una oportunidad de oro para seguir haciendo camino en la Copa Argentina. Desde las 21.10, el "Santo" enfrentará a Banfield por los 16avos de final en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo de Bolívar buscará dar el golpe ante un "Taladro" que llega golpeado, pero que ostenta la jerarquía propia de un conjunto de Primera División. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.