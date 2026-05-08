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EN VIVO: San Martín enfrenta a Banfield por los 16avos de la Copa Argentina

GRAN OPORTUNIDAD. San Martín buscará esta noche avanzar de ronda en la Copa Argentina. GRAN OPORTUNIDAD. San Martín buscará esta noche avanzar de ronda en la Copa Argentina. Foto: Gonzalo Cabrera Terrazas

Desde las 21.10, el "Santo" buscará dar el golpe frente al "Taladro" en el estadio Padre Martearena de Salta, por un lugar en los octavos de final.

Hace 1 Min
20:29 hs

Poca presencia "santa" dentro del estadio

Según pudo averiguar LA GACETA, decenas de fanáticos de San Martín fueron demorados camino al estadio Padre Ernesto Martearena. Se estima su llegada transitando el segundo tiempo.

Poca presencia santa dentro del estadio
20:11 hs

Banfield va con la alternativa

20:10 hs

Historial entre el "Santo" y el "Taladro"

19:56 hs

Así llega el plantel de San Martín al estadio

Así llega el plantel de San Martín al estadio
19:56 hs

El "Santo" deja su huella

El Santo deja su huella
19:53 hs

San Martín se siente local en Salta

A minutos del inicio del encuentro, la hinchada del "Santo" colma los alrededores del estadio Padre Ernesto Marteaerena.

San Martín se siente local en Salta

Lo que tenés que saber

San Martín tiene una oportunidad de oro para seguir haciendo camino en la Copa Argentina. Desde las 21.10, el "Santo" enfrentará a Banfield por los 16avos de final en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo de Bolívar buscará dar el golpe ante un "Taladro" que llega golpeado, pero que ostenta la jerarquía propia de un conjunto de Primera División. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.

Temas Copa ArgentinaEstadio Padre Ernesto MartearenaArgentinaSan Martín
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