EN VIVO: San Martín enfrenta a Banfield por los 16avos de la Copa Argentina

Lo que tenés que saber

San Martín tiene una oportunidad de oro para seguir haciendo camino en la Copa Argentina. Desde las 21.10, el "Santo" enfrentará a Banfield por los 16avos de final en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo de Bolívar buscará dar el golpe ante un "Taladro" que llega golpeado, pero que ostenta la jerarquía propia de un conjunto de Primera División. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.