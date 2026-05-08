EN VIVO: San Martín enfrenta a Banfield por los 16avos de la Copa Argentina
Poca presencia "santa" dentro del estadio
Según pudo averiguar LA GACETA, decenas de fanáticos de San Martín fueron demorados camino al estadio Padre Ernesto Martearena. Se estima su llegada transitando el segundo tiempo.
Banfield va con la alternativa
May 8, 2026
Historial entre el "Santo" y el "Taladro"
#CopaArgentina— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) May 8, 2026
Historial oficial
En la previa al encuentro con Banfield, compartimos el historial de los enfrentamientos entre ambos equipos.
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Así llega el plantel de San Martín al estadio
El "Santo" deja su huella
San Martín se siente local en Salta
A minutos del inicio del encuentro, la hinchada del "Santo" colma los alrededores del estadio Padre Ernesto Marteaerena.
Lo que tenés que saber
San Martín tiene una oportunidad de oro para seguir haciendo camino en la Copa Argentina. Desde las 21.10, el "Santo" enfrentará a Banfield por los 16avos de final en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo de Bolívar buscará dar el golpe ante un "Taladro" que llega golpeado, pero que ostenta la jerarquía propia de un conjunto de Primera División. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports.