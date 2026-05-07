LA GACETA regala el fixture gigante del Mundial 2026: cómo conseguirlo

Resumen para apurados
- El diario LA GACETA entregará este sábado un fixture gigante del Mundial 2026 de regalo con su edición impresa en Tucumán para acompañar a los hinchas en el camino al torneo.
- El suplemento de 15x30 cm detalla sedes, horarios y llaves eliminatorias. Se podrá conseguir sin costo adicional reservando el ejemplar con anticipación en kioscos y canillitas.
- La propuesta busca reavivar la emoción mundialista y fidelizar lectores mediante piezas coleccionables, anticipando la alta demanda que genera el evento deportivo más importante.
Con la máxima cita del fútbol cada vez más cerca, este sábado los lectores podrán comenzar a vivir la pasión mundialista junto a LA GACETA. El diario entregará de regalo el exclusivo fixture “Copa Mundial 2026”, una edición especial pensada para acompañar cada instancia del torneo más esperado del planeta.
El fixture incluye el cronograma completo de partidos (con días, horarios y sedes) además de toda la fase de grupos y las llaves eliminatorias para seguir el camino hacia la gran final. También cuenta con espacios especialmente diseñados para completar resultados, clasificaciones y avances de cada selección a medida que se dispute el torneo.
Con un práctico formato gigante de 15 x 30 centímetros y una calidad ideal para coleccionar, esta propuesta busca convertirse en el compañero perfecto para los fanáticos que disfrutan seguir cada detalle del certamen; ya sea en casa, en reuniones con amigos o en el trabajo.
Encargalo con tiempo a tu canillita amigo
El especial estará disponible este sábado sin cargo adicional junto a la edición impresa de LA GACETA. Se recomienda reservar el ejemplar con anticipación en kioscos y canillitas habituales, ya que este tipo de coleccionables deportivos suele generar una gran demanda.
Así, nuestro diario vuelve a acompañar a sus lectores con una propuesta especial para empezar a palpitar una nueva Copa del Mundo y mantener viva la emoción del fútbol desde el primer partido hasta el último abrazo de gol.