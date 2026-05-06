Cicatrices: las marcas que dejan las inundaciones en las casas de La Madrid

La marca atraviesa las paredes como un lazo que une las casas. Su altura oscila entre un metro y hasta más de dos metros, en las zonas más afectadas por los anegamientos. Y las marcas dicen: “el agua cubrió esta mesa, esta cocina, esta cama, este hogar completo”. Y hay marcas anteriores, cicatrices de inundaciones anteriores. Trazos de humedad por todas partes: la memoria del agua en las paredes.