EN VIVO: Atlético Tucumán vence 1-0 a River en el Monumental
Atlético se aferra al resultado
El "Decano" defiende con uñas y dientes la ventaja en el marcador. A los 37', el local adelanta sus líneas para buscar el empate antes del entretiempo.
Llegada clara de River
A los 27', Colidio condujo a fuerza de actitud y talento, y descargó para Ruberto que remató de media vuelta al primer palo de Ingolotti. Buena respuesta del arquero.
El gol de Tesuri para el 1-0
RENZO TESURI Y ATLÉTICO TUCUMÁN LE GANA 1-0 A RIVER EN EL MONUMENTAL. pic.twitter.com/1d55erDbLr— Sudanalytics (@sudanalytics_) May 3, 2026
Gol de Atlético
A los 19', Franco Nicola gambeteó a Pezzella con mucha habilidad, centró al segundo palo y Maximiliano Villa disparó mordido. La pelota le quedó a Renzo Tesuri, que definió con soledad en el punto penal.
Atlético llegó de contrataque
Godoy manejó la jugada con una buena conducción y descargó para Tesuri que remató mordido. Leandro Díaz desvió la trayectoria del balón hacia la red, pero estaba en posición adelantada.
Primera aproximación
Un remate lejano de Bustos se fue desviado tras una buena jugada colectiva.
Atlético no logra manejar la pelota
Tras 5', aún el "Decano" no pudo sentirse cómodo con el balón. El local controla las acciones.
Comienza el partido
Atlético y River ya juegan en el cierre de la fase regular del torneo Apertura.
Gran recibimiento en el Monumental
Falcioni repite formación en el "Decano"
Falcioni sostiene el equipo que viene de empatar 1-1 con Banfield. En ese sentido, el "Emperador" forma con: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso e Ignacio Galván; Leonel Vega; Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Franco Nicola y Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.
"Decanos" y "millonarios" entran en calor
Así forma el "Millonario"
Los 11 del Millonario para esta tarde frente a Atlético Tucumán #VamosRiver pic.twitter.com/iWffJ5ymTO— River Plate (@RiverPlate) May 3, 2026
Así llegó el "Decano" al Monumental
El plantel Decano llego a El Monumental— Atlético Tucumán (@ATOficial) May 3, 2026
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Atlético va con la alternativa
Vestuario Listo #VamosDecano#TorneoMercadoLibre Apertura pic.twitter.com/XP9RQIRzCh— Atlético Tucumán (@ATOficial) May 3, 2026
El "Decano" ingresa a la cancha
Los jugadores de Atlético realizan el habitual reconocimiento del campo de juego.
Nicola palpitó el duelo y analizó el presente de Atlético
El volante del "Decano" hizo autocrítica, sostuvo que el equipo fue superior en varios partidos pese a los resultados y confía en dar el golpe ante River para cerrar el torneo Apertura.
“Merecemos otro presente, y estamos a tiempo de cambiarlo. Si hacés un análisis de estas 15 fechas que pasaron, hay muchos partidos donde no ligamos”, aseguró.
“Sabemos el rival que es, pero también confiamos en nosotros. Ya demostramos por momentos que podemos jugar de igual a igual. Ojalá podamos hacer un gran partido y cortar la racha”, sostuvo en la previa de duelo de esta tarde.
Carlos Abeldaño, excluido de la convocatoria
El delantero no forma parte de la delegación que viajó a Buenos Aires. El "Ogro" jugó 90' con el equipo de Reserva durante la semana, en la derrota 2-1 con Banfield.
Historial desfavorable para Atlético
La última vez que venció al “Millonario” en Núñez fue en el histórico 2-0 de la Primera Nacional 2011, con goles de Luis Miguel Rodríguez y César Montiglio. Además, perdió los últimos tres duelos: 1-0 en marzo del año pasado, 4-1 en 2024 y 1-0 en 2023.
No suma puntos en el Monumental desde el 0-0 en junio de 2022. ¿Una buena? El último enfrentamiento general fue para el “Decano”: 2-0 en septiembre del año pasado en el José Fierro, bajo la conducción de Lucas Pusineri.
Historial parejo bajo el arbitraje de Falcón Pérez
El historial de Falcón Pérez dirigiendo al "Decano" cuenta con un total de 10 antecedentes que reflejan una paridad total, con tres victorias, tres derrotas y cuatro empates para el equipo de 25 de Mayo y Chile.
Sin embargo, el último registro no es alentador para el equipo que hoy conduce Julio César Falcioni, ya que la última vez que este árbitro estuvo presente en un partido del "Decano" fue en octubre del año pasado, en lo que resultó una caída por 2 a 0 frente a Instituto en la ciudad de Córdoba.
El árbitro del partido
Para el compromiso de esta tarde, la autoridad principal Yael Falcón Pérez estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri como árbitros asistentes, mientras que Ariel Penel cumplirá la función de cuarto árbitro.
En tanto, el equipo tecnológico encargado del VAR estará encabezado por Felipe Viola, quien contará con la asistencia de Mariana De Almeida en el AVAR.
Lo que tenés que saber
Sin chances de avanzar a la próxima fase, Atlético Tucumán visita a River en el Monumental con el objetivo de cerrar su participación en el torneo Apertura con una sonrisa. Desde las 18.30, el "Decano" buscará dar el golpe en la casa de un "Millonario" que lo recibirá con una formación alternativa, pensando en su próximo duelo por Copa Sudamericana. El encuentro podrá verse en vivo a través de la señal de ESPN Premium.