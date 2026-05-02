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EN VIVO Tarucas buscará cortar su mala racha frente a Dogos en Córdoba

Mateo Pasquini es una de las principales armas ofensivas del equipo de Galindo. Mateo Pasquini es una de las principales armas ofensivas del equipo de Galindo. Butti Photos/Prensa Tarucas.

Desde las 20, el equipo de Álvaro Galindo enfrentará a la franquicia cordobesa por la fecha 10 del Súper Rugby Américas. La "Fuerza del Norte" necesita ganar para recortar distancias frente a Selknam, que está en el cuarto lugar y venció a Peñarol en la última fecha.

Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

Desde las 20, Tarucas, dirigido por Álvaro Galindo, afrontará un duelo clave ante la franquicia cordobesa por la fecha 10 del Súper Rugby Américas. La “Fuerza del Norte” está obligada a ganar para recortar distancias con Selknam, que ocupa el cuarto puesto y llega en alza tras vencer a Peñarol en la última jornada.

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