EN VIVO Tarucas buscará cortar su mala racha frente a Dogos en Córdoba
Mateo Pasquini es una de las principales armas ofensivas del equipo de Galindo. Butti Photos/Prensa Tarucas.
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El XV de Dogos
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El XV de Tarucas
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La presentación de Benjamín Elizalde
Lo que tenés que saber
Desde las 20, Tarucas, dirigido por Álvaro Galindo, afrontará un duelo clave ante la franquicia cordobesa por la fecha 10 del Súper Rugby Américas. La “Fuerza del Norte” está obligada a ganar para recortar distancias con Selknam, que ocupa el cuarto puesto y llega en alza tras vencer a Peñarol en la última jornada.