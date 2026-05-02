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EN VIVO: San Martín de Tucumán recibe a Atlético Rafaela en La Ciudadela

EN VIVO: San Martín de Tucumán recibe a Atlético Rafaela en La Ciudadela

El partido se jugará desde las 20:00 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán, y será transmitido por LPF Play.

Hace 1 Hs
19:40 hs

El equipo titular de San Martín de Tucumán

El equipo titular de San Martín de Tucumán
19:32 hs

Los 11 titulares del equipo visitante

Los 11 titulares del equipo visitante
18:56 hs

El video del visitante, antes del partido

18:06 hs

Todo listo en el vestudario local

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Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Atlético de Rafaela se enfrentan este sábado 2 de mayo por la fecha 12 de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 20:00 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán, y será transmitido por LPF Play.

El encuentro promete ser clave para ambos equipos, que buscan consolidarse en la tabla en una de las categorías más competitivas del fútbol argentino.

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