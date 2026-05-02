EN VIVO: San Martín de Tucumán recibe a Atlético Rafaela en La Ciudadela

Hace 1 Hs Seguir en
19:40 hs
El equipo titular de San Martín de Tucumán
19:32 hs
Los 11 titulares del equipo visitante
18:56 hs
El video del visitante, antes del partido
¡JUEGA LA CREMA! pic.twitter.com/fp9ThOTrNx— Atlético de Rafaela (@OficialAMSyD) May 2, 2026
18:06 hs
Todo listo en el vestudario local
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán y Atlético de Rafaela se enfrentan este sábado 2 de mayo por la fecha 12 de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 20:00 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán, y será transmitido por LPF Play.
El encuentro promete ser clave para ambos equipos, que buscan consolidarse en la tabla en una de las categorías más competitivas del fútbol argentino.