EN VIVO: San Martín de Tucumán iguala 1 a 1 con Atlético Rafaela en La Ciudadela

Hace 1 Min Seguir en
21:12 hs
Arrancó el segundo tiempo
20:56 hs
Video: así fue el gol de San Martín de Tucumán
May 2, 2026
20:55 hs
Fin del primer tiempo.
El partido está empatadado al final de los primeros 45 minutos.
20:47 hs
Cambio en Atlético Rafaela
Cambio en Atlético Rafaela: entra Agustín Obando por Francisco Nouet.
20:24 hs
Gol de Rafaela
Martiniano Moreno marcó el 1 a 1.
20:17 hs
Gol de San Martín de Tucumán
Facundo Pons abrió el marcador
20:14 hs
Nicolás Castro remplaza a Kevin
20:13 hs
6 minutos del primer tiempo: se lesionó Kevin López
20:10 hs
Rafaela intenta inclinar la cancha en los primeros minutos del partido
20:06 hs
Los hinchas del "Santo"
20:04 hs
Arranca el partido
19:40 hs
El equipo titular de San Martín de Tucumán
19:32 hs
Los 11 titulares del equipo visitante
18:56 hs
El video del visitante, antes del partido
¡JUEGA LA CREMA! pic.twitter.com/fp9ThOTrNx— Atlético de Rafaela (@OficialAMSyD) May 2, 2026
18:06 hs
Todo listo en el vestudario local
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán y Atlético de Rafaela se enfrentan este sábado 2 de mayo por la fecha 12 de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 20:00 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán, y será transmitido por LPF Play.
El encuentro promete ser clave para ambos equipos, que buscan consolidarse en la tabla en una de las categorías más competitivas del fútbol argentino.