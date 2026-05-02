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EN VIVO: San Martín de Tucumán iguala 1 a 1 con Atlético Rafaela en La Ciudadela

EN VIVO: San Martín de Tucumán iguala 1 a 1 con Atlético Rafaela en La Ciudadela FOTO OSVALDO RIPOLL/LAGACETA

Facundo Pons abrió el marcador para el "Santo". Unos minuos antes Kevin López se retiró lesionado. Martiniano Moreno marcó el empate para el visitante.

Hace 1 Min
21:12 hs

Arrancó el segundo tiempo

20:56 hs

Video: así fue el gol de San Martín de Tucumán

20:55 hs

Fin del primer tiempo.

El partido está empatadado al final de los primeros 45 minutos. 

20:47 hs

Cambio en Atlético Rafaela

Cambio en Atlético Rafaela: entra Agustín Obando por Francisco Nouet.

20:24 hs

Gol de Rafaela

Martiniano Moreno marcó el 1 a 1. 

20:17 hs

Gol de San Martín de Tucumán

Facundo Pons abrió el marcador

20:14 hs

Nicolás Castro remplaza a Kevin

20:13 hs

6 minutos del primer tiempo: se lesionó Kevin López

20:10 hs

Rafaela intenta inclinar la cancha en los primeros minutos del partido

20:06 hs

Los hinchas del "Santo"

Los hinchas del Santo
20:04 hs

Arranca el partido

19:40 hs

El equipo titular de San Martín de Tucumán

El equipo titular de San Martín de Tucumán
19:32 hs

Los 11 titulares del equipo visitante

Los 11 titulares del equipo visitante
18:56 hs

El video del visitante, antes del partido

18:06 hs

Todo listo en el vestudario local

Todo listo en el vestudario local

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán y Atlético de Rafaela se enfrentan este sábado 2 de mayo por la fecha 12 de la Primera Nacional. El partido se jugará desde las 20:00 en el estadio La Ciudadela, en Tucumán, y será transmitido por LPF Play.

El encuentro promete ser clave para ambos equipos, que buscan consolidarse en la tabla en una de las categorías más competitivas del fútbol argentino.

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