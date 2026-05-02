Franco Colapinto avanzó a Q3 y largará en el puesto 8 en el GP de Miami
El argentino no pudo sostener la ventaja en la sprint y quedó fuera de la zona de puntos. Así cayó al 10° lugar en la carrera Sprint. Pierre Gasly, en tanto, finalizó 8° y sumó un punto para Alpine. Lando Norris, que había sido el ganador de la carrera en 2025, volvió a coronarse en la Sprint de esta edición; Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio.
¡Colapinto repite P8 en Miami y vuelve a ganarle a Gasly!
El piloto argentino de Alpine cerró la clasificación en el octavo puesto y confirma su solidez en un fin de semana de alto nivel. Además, volvió a imponerse en la interna del equipo: superó a Pierre Gasly, que largará décimo, y también a Isack Hadjar, que partirá noveno. Otro resultado consistente para Colapinto, que sigue afirmándose entre los protagonistas.
¡Pole histórica! Antonelli vuela en Miami y largará primero
El piloto italiano de Mercedes firmó un vueltón de 1:27.798 y largará desde el primer lugar, en una clasificación que tuvo de todo.
Verstappen lo rozó: quedó a 166 milésimas de Antonelli y largará en primera fila
Colapinto se sostiene en Q3: octavo y con margen para ir por más
Franco Colapinto se mantiene en el octavo puesto en plena Q3, a casi un segundo del tiempo de referencia de Andrea Kimi Antonelli. El argentino sigue en zona competitiva, mientras que su compañero Pierre Gasly aparece décimo. Con tres minutos aún por delante, todo está abierto para el intento final en una clasificación que se define al límite.
Final al rojo vivo: Leclerc, Verstappen y Norris separados por milésimas
Empieza la Q3
Q2 en Miami: Verstappen manda y los Alpine hacen doblete en el top 10
La Q2 dejó otra tanda de eliminaciones fuertes en Miami: Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Esteban Ocon y Alex Albon quedaron fuera de la pelea por la pole. En la parte alta, Max Verstappen volvió a imponer condiciones al marcar el mejor tiempo, por delante de Andrea Kimi Antonelli.
Muy buena clasificación para Alpine
Franco Colapinto sigue dando pasos firmes en Miami y logra meterse en la Q3. El argentino terminó noveno en la Q2 y selló su clasificación a la última etapa, en una gran actuación que confirma su crecimiento. También avanzó su compañero Pierre Gasly, que fue décimo, en una jornada muy positiva para Alpine, que logra poner a sus dos autos entre los diez mejores.
Apareció el campeón: Verstappen vuela y recupera la punta
Max Verstappen volvió a mostrar por qué es el referente de la Fórmula 1. El neerlandés clavó un impresionante 1:28.116 y superó el tiempo de Antonelli
Se define la Q2: Colapinto resiste en el top 10 pero necesita mejorar
Franco en pista, queda en el puesto 8
Q2 en marcha
Bortoleto en llamas
Gabi Bortoleto's rear-left corner is ablaze!— Formula 1 (@F1) May 2, 2026
He stops by the side of the track and gets out of the car #F1 #MiamiGP pic.twitter.com/TwldLa2HHQ
Terminó la Q1
La primera tanda de clasificación dejó nombres fuertes en el camino. Lindblad, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Pérez y Gabriel Bortoleto quedaron eliminados en una Q1
Colapinto se mete en Q2: sólido noveno y mejor que Gasly
El argentino se ubicó noveno, a menos de un segundo del sorprendente Antonelli, mostrando un rendimiento consistente en una Q1 muy exigente. Además, volvió a imponerse sobre su compañero Pierre Gasly, una señal clara de su crecimiento en la clasificación.
Golpe de Antonelli: vuela en la Q1 y deja atrás a Verstappen
Andrea Kimi Antonelli marcó un vueltón y le sacó casi medio segundo a Max Verstappen, que se mantiene en boxes y ya parece enfocado en la Q2
Audi llegó con lo justo: Bortoleto y Hülkenberg salen a pista tras un trabajo exprés
Colapinto mete un gran primer giro: 1:29.917 y se prende en la pelea
Franco en vuelta de salida
Malas noticias para Audi
No participarán de la Q1
MALAS NOTICIAS PARA AUDI EN LA CLASIFICACIÓN— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 2, 2026
Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoletto no participarán de la Q1 por problemas en sus monoplazas.
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Inició la Q1
Colapinto se quedó cerca de los puntos
Pese a realizar una buena largada, el argentino no pudo sostener la ventaja obtenida en los primeros metros y, luego de unos roces con Hamilton y Verstappen, quedó fuera de la zona de puntos. Así cayó al 10° lugar en la carrera Sprint. Pierre Gasly, en tanto, finalizó 8° y sumó un punto para Alpine. Lando Norris, que había sido el ganador de la carrera en 2025, volvió a coronarse en la Sprint de esta edición; Oscar Piastri y Charles Leclerc completaron el podio.
Hadjar superó a Colapinto
El francés quedó en el 9° lugar, y el argentino cayó al 10° lugar.
Quedan cuatro vueltas para el final
La grilla no muestra grandes modifciaciones.Hadjar está cerca de superar a Colapinto.
Hadjar se acerca a Colapinto
El francés está a menos de un segundo del argentino.
Gran evolución de McLaren
La escudería británica mostró un gran avance en el ritmo de carrera en comparación con las primeras tres fechas en el campeonato.
Lando Norris, puntero
El campeón del mundo es líder de la carrera sin pasar sobresaltos. Piastri y Leclerc completan el podio.
Verstappen superó a Hamilton
El piloto de Red Bull subió al sexto lugar de la grilla.
Una lucha entre campeones
Hamilton y Verstappen compiten por el sexto lugar. El piloto de Ferrari defiende la posición, mientras que el holandés quiere arrebartarle el lugar.
Russell superó a Antonelli
El británico pasó al italiano y se colocó en la tercera posición.
Colapinto no puede acercarse a su compañero de equipo
El argentino está a un poco más de dos segundos de Gasly; y tampoco es presionado por ningún rival ya que le saca dos segundos a Isack Hadjar.
Una largada complicada
Colapinto protagonizó algunos roces con Hamilton y Verstappen, lo que complicó su salida en la carrera.
Colapinto perdió un puesto en la largada
Pese a hacer una gran maniobra para intentar superar a Hamilton, el argentino fue superado por Pierre Gasly y está 9°.
Comenzó la carrera Sprint
Empezó la vuelta de calentamiento a la carrera
Todos los pilotos salieron a la pista para calentar los neumáticos antes de la carrera.
Será la carrera Sprint n°26 de la historia de la Fórmula 1
Esta modalidad fue implementada en 2021. En la primera edición, solamente fueron tres eventos y en 2023 se decidieron establecer seis carreras de esta modalidad.
Así es el autodromo de Miami
El Autódromo Internacional de Miami se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en mayo de 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los escenarios más singulares del campeonato. Ubicado dentro del predio del Hard Rock Stadium, el circuito combina el concepto urbano con sectores de alta velocidad: tiene 5,41 kilómetros de extensión, 19 curvas y largas rectas que permiten superar los 350 km/h.
Más allá de los números, su complejidad está en el terreno. El trazado presenta variaciones de altura poco habituales, especialmente entre las curvas 13 y 16, donde los autos atraviesan una zona elevada que cruza una rampa de salida y pasa por debajo de varias estructuras, generando un ritmo irregular. A eso se suma la chicana de las curvas 14 y 15, uno de los sectores más técnicos: se ingresa en subida, con el auto descargado, y se sale en bajada, lo que exige precisión absoluta para no perder estabilidad ni tiempo.
¿Cuántas vueltas tiene la carrera Sprint?
La competencia se realiza a 19 vueltas sobre el Autódromo Internacional de Miami. Tiene un recorrido de 102,8 kilómetros. Lando Norris fue el último ganador.
En menos de 10 minutos, comienza la carrera Sprint
Estos son los puntajes que brinda la carrera Sprint:
- 1º: 8 puntos
- 2º: 7 puntos
- 3º: 6 puntos
- 4º: 5 puntos
- 5º: 4 puntos
- 6º: 3 puntos
- 7º: 2 puntos
- 8º: 1 punto
Vale mencionar que Colapinto partirá desde la octava posición.
Horarios
La actividad de este sábado será intensa y se podrá seguir en vivo por Disney+ Premium y ESPN. La carrera sprint comenzará a las 13 (hora argentina) y se extenderá hasta las 14, mientras que la clasificación para la carrera principal está programada desde las 17. Será una jornada clave para Colapinto, que buscará sumar puntos en la sprint y luego repetir el rendimiento para conseguir una buena posición de largada de cara al domingo.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto completó un sólido viernes en el Gran Premio de Miami y dejó señales claras de crecimiento en la Fórmula 1. El argentino terminó 11° en la única práctica libre, pero durante gran parte de la sesión se mantuvo dentro del top 10 y mostró buen ritmo en tandas largas. Esa evolución se confirmó en la clasificación sprint, donde firmó su mejor actuación desde su llegada a Alpine: terminó 8°, se metió en zona de puntos y largará desde la cuarta fila, por delante de su compañero Pierre Gasly. La pole position quedó en manos de Lando Norris, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, mientras que detrás se ubicaron Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton.