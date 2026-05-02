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EN VIVO, GP de Miami: Colapinto corre la sprint y la clasificación en Miami hoy, minuto a minuto

Franco Colapinto en la primera jornada del GP de Miami. Franco Colapinto en la primera jornada del GP de Miami. @AlpineF1Team

El argentino afronta un sábado clave en el GP de Miami: largará 8° la sprint en zona de puntos y luego buscará sostener su gran nivel en la clasificación

Hace 18 Min
09:15 hs

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La actividad de este sábado será intensa y se podrá seguir en vivo por Disney+ Premium y ESPN. La carrera sprint comenzará a las 13 (hora argentina) y se extenderá hasta las 14, mientras que la clasificación para la carrera principal está programada desde las 17. Será una jornada clave para Colapinto, que buscará sumar puntos en la sprint y luego repetir el rendimiento para conseguir una buena posición de largada de cara al domingo. 

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto completó un sólido viernes en el Gran Premio de Miami y dejó señales claras de crecimiento en la Fórmula 1. El argentino terminó 11° en la única práctica libre, pero durante gran parte de la sesión se mantuvo dentro del top 10 y mostró buen ritmo en tandas largas. Esa evolución se confirmó en la clasificación sprint, donde firmó su mejor actuación desde su llegada a Alpine: terminó 8°, se metió en zona de puntos y largará desde la cuarta fila, por delante de su compañero Pierre Gasly. La pole position quedó en manos de Lando Norris, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, mientras que detrás se ubicaron Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton

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