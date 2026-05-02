EN VIVO, GP de Miami: Colapinto corre la sprint y la clasificación en Miami hoy, minuto a minuto

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto completó un sólido viernes en el Gran Premio de Miami y dejó señales claras de crecimiento en la Fórmula 1. El argentino terminó 11° en la única práctica libre, pero durante gran parte de la sesión se mantuvo dentro del top 10 y mostró buen ritmo en tandas largas. Esa evolución se confirmó en la clasificación sprint, donde firmó su mejor actuación desde su llegada a Alpine: terminó 8°, se metió en zona de puntos y largará desde la cuarta fila, por delante de su compañero Pierre Gasly. La pole position quedó en manos de Lando Norris, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Oscar Piastri, mientras que detrás se ubicaron Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell y Lewis Hamilton.