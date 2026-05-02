EN VIVO: Colapinto ya corre la carrera Sprint y busca destacarse en Miami

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Así es el autodromo de Miami

El Autódromo Internacional de Miami se incorporó al calendario de la Fórmula 1 en mayo de 2022 y rápidamente se convirtió en uno de los escenarios más singulares del campeonato. Ubicado dentro del predio del Hard Rock Stadium, el circuito combina el concepto urbano con sectores de alta velocidad: tiene 5,41 kilómetros de extensión, 19 curvas y largas rectas que permiten superar los 350 km/h.

Más allá de los números, su complejidad está en el terreno. El trazado presenta variaciones de altura poco habituales, especialmente entre las curvas 13 y 16, donde los autos atraviesan una zona elevada que cruza una rampa de salida y pasa por debajo de varias estructuras, generando un ritmo irregular. A eso se suma la chicana de las curvas 14 y 15, uno de los sectores más técnicos: se ingresa en subida, con el auto descargado, y se sale en bajada, lo que exige precisión absoluta para no perder estabilidad ni tiempo.