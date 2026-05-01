EN VIVO: Franco Colapinto se ubica 11° en la práctica libre del GP de Miami en la Fórmula 1

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Expectativa en Miami: ¿Messi irá al Gran Premio?

Esta semana, el 10 recibió la visita de Franco Colapinto y posaron junto a Rodirgo de Paul. La pregunta está instalada entre periodistas y fanáticos, ¿se lo verá a Messi en el circuito montado en el corazón de Miami? Sería la primera vez de Leo en un Gran Premio. Vale recordar que AppleTV, socia de la MLS, tiene los derechos para la TV en Estados Unidos.