EN VIVO: Franco Colapinto corre en las prácticas libres y la clasificación sprint en el GP de Miami

La emoción de Colapinto al hablar de Lionel Messi
"FUE UN MOMENTO ÚNICO"— DSPORTS (@DSports) May 1, 2026
Franco Colapinto se emocionó al hablar sobre su encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Miami. pic.twitter.com/j954uaG0d6
Expectativa en Miami: ¿Messi irá al Gran Premio?
Esta semana, el 10 recibió la visita de Franco Colapinto y posaron junto a Rodirgo de Paul. La pregunta está instalada entre periodistas y fanáticos, ¿se lo verá a Messi en el circuito montado en el corazón de Miami? Sería la primera vez de Leo en un Gran Premio. Vale recordar que AppleTV, socia de la MLS, tiene los derechos para la TV en Estados Unidos.
Así llegó Colapinto al paddock para el inicio de las prácticas libres
| FRANCO COLAPINTO LLEGANDO AL PADDOCK! pic.twitter.com/DFwMw5zWmS— FC43 (@dailycolapinto) May 1, 2026
Colapinto llegó al paddock para su primera práctica en Miami
Mercedes marca el ritmo, pero todos traen mejoras
El campeonato tiene un líder claro en este inicio, pero Miami abre una nueva etapa. Varias escuderías llegan con paquetes aerodinámicos renovados tras el parate, buscando recortar diferencias. McLaren, Ferrari y Red Bull apuntan a dar el golpe en un circuito donde el historial muestra sorpresas.
Colapinto, foco argentino en un fin de semana exigente
Todas las miradas locales estarán sobre Franco Colapinto, que afronta otro desafío en un circuito callejero exigente y sin referencias extensas. El argentino llega con rodaje limitado y sabe que la única práctica será decisiva para acomodarse antes de entrar en modo clasificación pura.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto comienza un nuevo fin de semana en la categoría reina del automovilismo mundial. Desde las 13, el argentino participará en los entrenamientos libres, durante una hora y media. Luego, a partir de las 17:30, se disputará la clasificación para la carrera sprint del sábado.