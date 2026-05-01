EN VIVO: Colapinto terminó 11° en la práctica libre y se prepara para la clasificación sprint del GP de Miami

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Pruebas y más pruebas cuando queda media hora

En un fin de semana con una sola práctica, cada equipo está en un modo de trabajo distinto para tener toda la data necesaria para las carreras y clasificaciones posteriores, ya que mañana hay Sprint. En un rato, seguramente, comenzarán las pruebas de cara al ritmo a una vuelta para la Sprint Qualy.