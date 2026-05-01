Colapinto se metió entre los mejores de la Fórmula 1 y largará 8° en la carrera sprint del GP de Miami

Norris se quedó con la pole y Colapinto fue el mejor del resto
El argentino terminó octavo y largará en la cuarta fila con Hamilton. Su compañero Gasly fue décimo.
Colapinto: 5° y delante de Gasly
Vueltón de Norris: P1
1m27s869 es el tiempo del campeón.
Russell, el primer tiempo
El inglés cierra la vuelta en 1m28s493.
Se mete Colapinto y todos buscan la vuelta perfecta
Quedan dos minutos y el momento justo pero con tráfico para buscar ese giro ideal.
Hamilton se anima y lo sigue Leclerc
Ferrari manda a sus pilotos a la vuelta de instalación para hacer el giro perfecto que les de la pole. Russell también sale a la pista.
Ningún piloto en la pista
Por ahora, se retrasa la salida en la SQ3. ¿Se probará sola una vuelta? Quedan poco más de cinco minutos.
Los eliminados en SQ2
Se quedaron afuera los Audi, los Williams, Bearman (Haas) y Lindblad (Racing Bulls). "Estamos tres pasos por detrás de donde deberíamos estar, tras una hora y media de Libres estamos en el punto de inicio", se quejó Sainz.
Se viene el último intento
Colapinto está 8°, como el mejor del resto en un circuito hasta hoy desconocido para él. Por ahora, eliminados están los Audi, los Williams, Bearman (Haas) y Lindblad (Racing Bulls).
Colapinto hizo un buen tiempo y superó a Gasly en su primer registro
El piloto argentino hizo un tiempo de 1.29.527 y se ubicó entre los primeros 10 puestos en su primer intento.
Comenzó la SQ2
Son 10 minutos para buscar el tiempo que los mantenga en carrera. Colapinto se mete en la fila india para buscar rápido ese registro.
“Estamos bien con los tiempos”: la confianza de Colapinto tras clasificar a Q2
El argentino se mostró satisfecho a través de la comunicación en la radio con el equipo de Alpine.
Final de la SQ1: Colapinto, clasificado
El argentino mejoró su registro y con un tiempo de 1m30s386 se metió 11°, a cuatro décimas de Gasly, que quedó octavo.
1m36s665 el primer registro de Colapinto
El argentino firma un primer tiempo alto que lo tiene fuera de los clasificados.
Leclerc, en P1 tras la primera vuelta
1m29s290 es el tiempo del monegasco, apenas 22 milésimas más veloz que Antonelli, que completa después su giro.
Breve bandera amarilla por el despiste de Stroll
El piloto de Aston Martin les arruinó la vuelta a varios pilotos, entre ellos Norris. Gasly consigue terminarla para ser virtualmente primero.
Colapinto ya está en la pista
El argentino se metió a girar cuando quedan 10 minutos.
Final de la FP1
Fue una hora y media de práctica en el regreso de la Fórmula 1 después de cinco semanas. Buen arranque de Franco Colapinto, que fue 11° tras un único intento de vuelta rápida con el auto descargado y la goma roja.
Gasly mejora y se pone 8°
El francés hizo un tiempo de 1m30s587, seis décimas más rápido que Colapinto, que cae al 11° lugar tras abortar un nuevo intento de vuelta rápida.
"¿Qué carajo está haciendo?": la bronca de Colapinto en su vuelta rápida
El argentino firmó un tiempo de 1m31s015 con la goma roja para quedar octavo. Se quejó porque tuvo que modificar la línea de carrera contra un rival que se le movió delante y venía lento. Gasly no pudo mejorar y está 12°.
Leclerc, en P1 en el inicio
Con un tiempo de 1m29s443, el monegasco puso a la Ferrari primera, por 333 milésimas sobre Max Verstappen. Tercero, Hamilton.
Momento de mini qualy para Colapinto
Gasly salió primero y ahora se viene el piloto argentino a la pista para los últimos diez minutos de actividad en la FP1.
Colapinto vuelve al box de Alpine
El argentino se mete al garaje y, seguramente, prepará su última salida antes de la Sprint Qualy. Fueron 12 vueltas para completar 24 ya en la FP1.
La bronca de Antonelli con el Aston Martin
"Estaba zigzagueando delante de mí", se quejó el italiano, que lidera el campeonato.
"He was weaving in front of me"— Formula 1 (@F1) May 1, 2026
Kimi Antonelli wasn't too impressed with this moment with an Aston Martin out on track#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/FJdCNNSX4y
Colapinto prueba con tanque lleno
El argentino está reconociendo la pista de cara a la carrera del domingo y por eso hace un stint para probar registros. Ahora, su última vuelta es de 1m34s.
“Buena potencia”, dijo Colapinto a los mecánicos de Alpine
El argentino se comunicó por la radio y se mostró satisfecho por el rendimiento que viene obteniendo con su Alpine.
Pruebas y más pruebas cuando queda media hora
En un fin de semana con una sola práctica, cada equipo está en un modo de trabajo distinto para tener toda la data necesaria para las carreras y clasificaciones posteriores, ya que mañana hay Sprint. En un rato, seguramente, comenzarán las pruebas de cara al ritmo a una vuelta para la Sprint Qualy.
Regresa Colapinto, con práctica de largada incluida
El argentino ya está de nuevo en la pista con un juego de goma dura nueva. Su compañero Gasly, en estos minutos en una pista con pocos autos, logró mejorar su registro: 1m31s241, 239 más veloz que Franco.
Leclerc sube al P1 y Gasly vuelve a la pista
El monegasco está primero con un tiempo de 1m29s855. Alpine mandó al piloto francés de nuevo a girar y en breve lo hará con el argentino Colapinto.
Colapinto, el mejor del resto
El argentino aparece octavo, detrás de Antonelli (1°) y Russell (7°) en Mercedes, Norris (2°) y Piastri (6°) en McLaren, Leclerc (3°) y Hamilton (5°) en Ferrari y Verstappen (4°, Red Bull).
Colapinto vuelve al box a la espera de una segunda salida
Dio la vuelta de instalación con la goma dura nueva y ahora el argentino sí se queda dentro del garage, al igual que su compañero Gasly. Está 8°.
Colapinto se mete brevemente al box de Alpine después de un gran stint con la goma dura
El argentino está séptimo y dio 11 vueltas. Tras una breve revisión, los mecánicos lo mandan de nuevo a girar con una goma blanca nueva. El piloto de 22 años se adapta muy bien a un circuito hasta hoy desconocido.
Antonelli demuestra porqué es el líder
Con un tiempo de 1m30s079, el italiano pasa al frente del clasificador, con 217 milésimas de ventaja sobre Charles Leclerc (Ferrari). Tercero está el campeón Norris, a 256.
Sale Stroll y Alonso es el único piloto que sigue en boxes
Los hombres de Aston Martin son los únicos que no firmaron tiempo todavía en la FP1, que tendrá 90 minutos excepcionalmente.
Norris, el más rápido de la FP1
Tras 20 minutos de sesión, el campeón del mundo domina con un tiempo de 1m30s335, medio segundo más veloz que Lewis Hamilton (Ferrari) y a siete décimas de Max Verstappen (Red Bull).
Gran giro de Franco que lo manda al top 10
El argentino, que estrena chasis pero no tiene la última actualización de Gasly en el ala trasera -lo que le daría una ventaja de 0.3-, hizo un registro de 1m31s799, a solo una décima de su compañero.
Estos son los tiempos de Alpine en la F-1
| TIEMPOS DE ALPINE EN LA FP1— Alpine ARG (@AlpineArg_) May 1, 2026
GASLY P14 1:32.753
COLAPINTO P16 1:33:420 pic.twitter.com/eudteywafS
Colapinto, con chasis nuevo y sin aleron trasero
#F1#MiamiGP Practica #Colapinto a pista! con chasis nuevo (el nro 3) pero sin aleron trasero nuevo que lleva Gasly pic.twitter.com/46ZOARXgRG— Vivo F1 (@vivof1) May 1, 2026
Franco Colapinto sale a pista por primera vez
El argentino lo hace con neumáticos duros en el GP de Miami. Por su parte, Aston Martin todavía sigue en box.
Norris al frente; los Alpine y Aston Martin, en los boxes
Los autos de Colapinto, Gasly, Stroll y Alonso son los únicos que aún no salieron a la pista. En los tiempos, domina McLaren aunque los registros aún son altos.
Los autos comienzan a girar en el GP de Miami
Locking in for FP1!— Formula 1 (@F1) May 1, 2026
Flying laps are incoming...#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/b34PYZbOcx
13 pilotos en la pista
Es un inicio tranquilo en Miami, sin demasiada actividad. Franco Colapinto sigue en el box de Alpine.
Arranca la FP1 en Miami
Los autos comienzan a salir a una pista donde el asfalto está en 52°C. Intenso calor. Franco Colapinto acaba de subirse al Alpine y tardará unos minutos más en meterse a girar.
La emoción de Colapinto al hablar de Lionel Messi
"FUE UN MOMENTO ÚNICO"— DSPORTS (@DSports) May 1, 2026
Franco Colapinto se emocionó al hablar sobre su encuentro con Lionel Messi y Rodrigo De Paul en Miami. pic.twitter.com/j954uaG0d6
Expectativa en Miami: ¿Messi irá al Gran Premio?
Esta semana, el 10 recibió la visita de Franco Colapinto y posaron junto a Rodirgo de Paul. La pregunta está instalada entre periodistas y fanáticos, ¿se lo verá a Messi en el circuito montado en el corazón de Miami? Sería la primera vez de Leo en un Gran Premio. Vale recordar que AppleTV, socia de la MLS, tiene los derechos para la TV en Estados Unidos.
Así llegó Colapinto al paddock para el inicio de las prácticas libres
| FRANCO COLAPINTO LLEGANDO AL PADDOCK! pic.twitter.com/DFwMw5zWmS— FC43 (@dailycolapinto) May 1, 2026
Colapinto llegó al paddock para su primera práctica en Miami
Mercedes marca el ritmo, pero todos traen mejoras
El campeonato tiene un líder claro en este inicio, pero Miami abre una nueva etapa. Varias escuderías llegan con paquetes aerodinámicos renovados tras el parate, buscando recortar diferencias. McLaren, Ferrari y Red Bull apuntan a dar el golpe en un circuito donde el historial muestra sorpresas.
Colapinto, foco argentino en un fin de semana exigente
Todas las miradas locales estarán sobre Franco Colapinto, que afronta otro desafío en un circuito callejero exigente y sin referencias extensas. El argentino llega con rodaje limitado y sabe que la única práctica será decisiva para acomodarse antes de entrar en modo clasificación pura.
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto comienza un nuevo fin de semana en la categoría reina del automovilismo mundial. Desde las 13, el argentino participará en los entrenamientos libres, durante una hora y media. Luego, a partir de las 17:30, se disputará la clasificación para la carrera sprint del sábado.