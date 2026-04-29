Secciones
LG PlayConexión Play

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

El noticiero de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 9 a 12, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • LA GACETA lanzó 'Conexión Play', un magazine que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 por CCC, Flow y web en Tucumán para brindar noticias y análisis en vivo.
  • Conducido por Baigorrí, Servetto y Monti, el ciclo integra la nueva grilla multiplataforma del medio. Se enfoca en un periodismo cercano y dinámico mediante interacción directa.
  • Esta apuesta consolida la presencia del diario en el ecosistema audiovisual regional, buscando fidelizar audiencias digitales y televisivas con contenidos de producción propia.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación y a media mañana vas a poder disfrutar de “Conexión Play”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 9 a 12, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Gabriela Baigorrí, Carolina Servetto y Guillermo Monti, el ciclo le dará continuidad informativa al canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

"Conexión Play" refuerza la propuesta multiplataforma de LA GACETA y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play TV PúblicaGACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán
1

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura
2

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita
3

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición
4

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
5

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

Ranking notas premium
Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político
1

Jaldo se ubica en el centro del cuadrilátero político

La Legislatura debatirá Ficha Limpia este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?
2

La Legislatura debatirá "Ficha Limpia" este jueves: ¿Quiénes no podrían ser candidatos?

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?
3

Las PASO en el quirófano: ¿ahorro fiscal o cepo a la interna?

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre
4

Amenazas, memes y una violencia que se vuelve costumbre

Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando
5

Por qué la derrota es una señal de alarma para San Martín: quedaron al descubierto problemas que venía arrastrando

Más Noticias
En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

En un partido con polémicas, Boca tropezó en Brasil y perdió el invicto ante Cruzeiro por la Libertadores

Aumento del boleto: qué opinan los concejales del pedido de los empresarios y cuándo podría tratarse

Aumento del boleto: qué opinan los concejales del pedido de los empresarios y cuándo podría tratarse

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Quién es Cristian Abel, el nuevo concejal por San Miguel de Tucumán

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Tensiones gremiales, reclamos y una cuenta regresiva que se agota: así fue la sesión del Consejo Superior de la UNT a horas de que el rector Pagani defina su candidatura

Burocracia estatal en la construcción privada: en Tucumán, un proyecto puede demorar un año en aprobarse y costar $55 millones en trámites

Burocracia estatal en la construcción privada: en Tucumán, un proyecto puede demorar un año en aprobarse y costar $55 millones en trámites

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Presentación en el Congreso: el Gobierno blinda a Adorni en una jornada inédita

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

Acusan por estafa a miembros de una concesionaria de Yerba Buena

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

“Ficha Limpia” en la Legislatura: el dictamen de mayoría recibió críticas de la oposición

Comentarios