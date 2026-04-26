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EN VIVO: Con un inteligente planteo, Peñarol se adueña de "La Caldera del Parque"

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La franquicia uruguaya sacó cuatro puntos de ventaja en el segundo tiempo.

Hace 7 Min
19:43 hs

Try de Peñarol: los uruguayos dominan en el cierre

31' ST Lucas Bianchi fue el autor del try. Los charrúas dieron una lección de persistencia y solvencia ofensiva. Peñarol supera a los argentinos por 31-20.

19:23 hs

Try de Peñarol

12' ST Justo Ferrario pone la mínima desventaja para los uruguayos. Fue el autor del try y convirtió su propia conquista tras romper dos tackles. Tarucas vence a Peñarol por 20-19.

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19:15 hs

Penal para Tarucas: Cerrutti sigue preciso

5' ST El apertura sumó otros tres puntos. Los locales ganan 20-12 con 15 puntos del pateador.

18:59 hs

Penal para Tarucas: desde lejos Cerrutti pone cierre al primer tiempo por 17-12

39' PT El penal que convirtió Cerrutti fue un lujo: desde más de 50 metros de distancia sumó de a tres. El equipo del norte saca más ventaja y supera a Peñarol por 17-12.

18:50 hs

Try de Peñarol

33' PT Try de Agustín Iglesias. El primera línea cerró una jugada que ofensivamente comenzó por un error de Tarucas que despejó muy mal el balón. Los uruguayos manejaron con inteligencia, sin desesperarse y lograron apoyar y convertir. Por menos, pero Tarucas gana 14-12.

18:36 hs

Tarucas saca más ventaja con el buen pie de Cerrutti

21' PT El apertura de Tarucas volvió a meter un buen penal. El local gana por 14-7.

18:34 hs

Amonestado en Peñarol

20' PT Justo Ferrario recibió una tarjeta amarilla.

18:32 hs

Otros tres puntos para Tarucas

17' PT Cerrutti vuelve a sumar a tres. Esta vez con un perfil más difícil, el pateador acierta. Los locales ganan por 11-7.

18:29 hs

Tarucas suma con un penal

11' Ignacio Cerrutti frente a los postes marca de a tres. Tarucas se pone arriba por 8-7.

18:28 hs

Try de Peñarol

8' PT Tras un line los uruguayos empujaron con el pack de forward y Joaquín Myszka fue el que apoyó y el apertura convirtió. El equipo uruguayo pasa arriba en el marcador por 7-5 ante Tarucas.

18:26 hs

Try de Tarucas

2' PT Mateo Pasquini apoyó en el último movimiento de una prolija ofensiva de los naranjas. Tarucas se pone arriba en el marcador por 5-0; Ignacio Cerutti no pudo convertir, le pegó a uno de los palos.

17:56 hs

Apoyo

Los jugadores de Tarucas ingresarán al campo de juego junto al plantel de la M16 de Universitario en apoyo a Genaro Soria. El jugador de 16 años lucha contra un linfoma y permanece internado en el Hospital de Niños.

17:41 hs

Formación de Peñarol

PEÑAROL: 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Felipe Aliaga (C), 5. Manuel Rosmarino, 6. Manuel Ardao, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Diana, 9. Joaquín Suárez, 10. Justo Ferrario, 11. Santiago Marolda, 12. Noah Flesch, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Ignacio Facciolo, 15. Nicolás Pittaluga.

Suplentes: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Jesús Porro, 19. Manuel Ponte, 20. Ethan Fryer, 21. Ícaro Amarillo, 22. Tomás Baca Castex, 23. James Thiel.

17:39 hs

Formación de Tarucas

TARUCAS: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderon, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Agustín Sarelli, 8. Miguel Mukidse, 9. Matías Sauze, 10. Ignacio Cerrutti, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofan, 13. Matías Orlando, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde

Suplentes: 16. Raúl Guraiib, 17. Ignacio Lazarte, 18. Rodrigo Navarro, 19. Joaquín Aguilar, 20. Thiago Sbrocco, 21. Estanislao Pregot, 22. Stefano Ferro, 23. Nicolás Macome.

Lo que tenés que saber

Desde las 18, Tarucas recibe a Peñarol. El partido se verá por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium. La franquicia argentina recibe a la uruguaya que fue tres veces campeona del torneo. Tarucas está quinto con 23 puntos, mientras que Peñarol tiene 15, están sexto y séptimo, respectivamente.

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