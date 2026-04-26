Secciones
En Vivo Deportes

EN VIVO: Peñarol reaccionó rápido y se puso al frente ante Tarucas

EN VIVO: Peñarol reaccionó rápido y se puso al frente ante Tarucas

Matías Pasquini puso al frente a los locales. Los uruguayos con un try de Joaquín Myszkaa y una conversión ganan en el Parque 9 de Julio.

Hace 1 Hs
17:56 hs

Apoyo

Los jugadores de Tarucas ingresarán al campo de juego junto al plantel de la M16 de Universitario en apoyo a Genaro Soria. El jugador de 16 años lucha contra un linfoma y permanece internado en el Hospital de Niños.

17:41 hs

Formación de Peñarol

PEÑAROL: 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Felipe Aliaga (C), 5. Manuel Rosmarino, 6. Manuel Ardao, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Diana, 9. Joaquín Suárez, 10. Justo Ferrario, 11. Santiago Marolda, 12. Noah Flesch, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Ignacio Facciolo, 15. Nicolás Pittaluga.

Suplentes: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Jesús Porro, 19. Manuel Ponte, 20. Ethan Fryer, 21. Ícaro Amarillo, 22. Tomás Baca Castex, 23. James Thiel.

17:39 hs

Formación de Tarucas

TARUCAS: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderon, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Agustín Sarelli, 8. Miguel Mukidse, 9. Matías Sauze, 10. Ignacio Cerrutti, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofan, 13. Matías Orlando, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde

Suplentes: 16. Raúl Guraiib, 17. Ignacio Lazarte, 18. Rodrigo Navarro, 19. Joaquín Aguilar, 20. Thiago Sbrocco, 21. Estanislao Pregot, 22. Stefano Ferro, 23. Nicolás Macome.

Lo que tenés que saber

Desde las 18, Tarucas recibe a Peñarol. El partido se verá por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium. La franquicia argentina recibe a la uruguaya que fue tres veces campeona del torneo. Tarucas está quinto con 23 puntos, mientras que Peñarol tiene 15, están sexto y séptimo, respectivamente.

Temas UruguayAlvaro GalindoChileSuper Rugby AméricasSelknam
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico

Quién es Cole Allen, el responsable del ataque contra Trump en la Casa Blanca: profesor e ingeniero mecánico

La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán

La crisis económica jaquea los espectáculos en Tucumán

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Cuánto aumentan las jubilaciones en mayo 2026: escala de mínima a máxima

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

Quién es Maia Reficco, la actriz y novia de Franco Colapinto que brilla en Broadway

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Franco Colapinto y Maia Reficco disfrutaron un íntimo almuerzo antes del show de Fórmula 1

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Vientos intensos y frío polar: el combo climático que pone en alerta a gran parte del país

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?

Guía para salir: ¿Qué se puede hacer este domingo en Tucumán?

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Cuáles son las consecuencias de lavarse el pelo por las noches, según expertos

Comentarios