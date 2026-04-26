EN VIVO: Peñarol reaccionó rápido y se puso al frente ante Tarucas

Apoyo
Los jugadores de Tarucas ingresarán al campo de juego junto al plantel de la M16 de Universitario en apoyo a Genaro Soria. El jugador de 16 años lucha contra un linfoma y permanece internado en el Hospital de Niños.
Formación de Peñarol
PEÑAROL: 1. Francisco Suárez, 2. Joaquín Myszka, 3. Agustín Iglesias, 4. Felipe Aliaga (C), 5. Manuel Rosmarino, 6. Manuel Ardao, 7. Lucas Bianchi, 8. Manuel Diana, 9. Joaquín Suárez, 10. Justo Ferrario, 11. Santiago Marolda, 12. Noah Flesch, 13. Juan Manuel Alonso, 14. Ignacio Facciolo, 15. Nicolás Pittaluga.
Suplentes: 16. Sebastián Pérez, 17. Mateo Perillo, 18. Jesús Porro, 19. Manuel Ponte, 20. Ethan Fryer, 21. Ícaro Amarillo, 22. Tomás Baca Castex, 23. James Thiel.
Formación de Tarucas
TARUCAS: 1. Francisco Palazzi, 2. José Calderon, 3. Francisco Moreno, 4. Ignacio Marquieguez, 5. Luciano Asevedo, 6. Facundo Cardozo, 7. Agustín Sarelli, 8. Miguel Mukidse, 9. Matías Sauze, 10. Ignacio Cerrutti, 11. Tomás Vanni, 12. Bautista Estofan, 13. Matías Orlando, 14. Mateo Pasquini, 15. Tomás Elizalde
Suplentes: 16. Raúl Guraiib, 17. Ignacio Lazarte, 18. Rodrigo Navarro, 19. Joaquín Aguilar, 20. Thiago Sbrocco, 21. Estanislao Pregot, 22. Stefano Ferro, 23. Nicolás Macome.
Lo que tenés que saber
Desde las 18, Tarucas recibe a Peñarol. El partido se verá por ESPN 2 y Disney+ Plan Premium. La franquicia argentina recibe a la uruguaya que fue tres veces campeona del torneo. Tarucas está quinto con 23 puntos, mientras que Peñarol tiene 15, están sexto y séptimo, respectivamente.