Con un planteo inteligente, Peñarol se adueñó de "La Caldera del Parque"

20:14 hs

Final del partido: Tarucas 20-Peñarol 34

En un partido parejo que empezó con Tarucas rápidamente al frente, Peñarol fue planteando pacientemente su juego, hasta adueñarse de la poca diferencia que había entre los dos. Los detalles hicieron la diferencia y fue Peñarol el que mejor los manejó. Peñarol sumó una victoria con bonus ante Tarucas y se metió de lleno en la pelea por estar en semifinales. La franquicia argentina sigue en zona de clasificación.