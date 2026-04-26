Con un penal de Barrera y un golazo de Blando, San Martín de Tucumán perdió ante Agropecuario

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El historial: San Martín nunca perdió ante Agropecuario

San Martín y Agropecuario se enfrentaron en 11 partidos, con 6 victorias para el “Santo” y 5 empates. En total, los tucumanos anotaron 15 y recibieron 6. En Carlos Casares, San Martín jugó 5 veces, consiguiendo 2 triunfos y 3 empates. En esa condición anotó 3 veces y recibió 1.

Los máximos goleadores son Claudio Bieler (4) y Matías García (2). Entre los jugadores que pasaron por ambos equipos se destacan Darío Sand, Ezequiel Parnisari, Gonzalo Klusener, Exequiel Narese, Diego Diellos, Emanuel Dening, Bieler, Alexis Blanco, Nahuel Menéndez y Santiago Gallucci Otero.