Secciones
LG PlayLa mañana empieza aquí

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 43 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA PLAY lanzó 'La mañana empieza aquí', un magazine informativo conducido por Baigorrí y Di Vico, emitido de lunes a viernes en Tucumán para informar a la audiencia matutina.
  • El programa se transmite en vivo de 7 a 9 por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y YouTube. Retoma su espacio en la grilla con un enfoque periodístico claro y multiplataforma.
  • Con esta apuesta, el diario refuerza su estrategia digital y el vínculo cercano con sus seguidores, consolidándose como referente informativo matutino en la región tucumana.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación con “La mañana empieza acá”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra el ciclo abrirá la renovada programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios
1

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias
2

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó por la suba de los costos
3

La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó por la suba de los costos

Roban motos y vehículos, son desarmados y en 10 días los mandan por encomiendas
4

Roban motos y vehículos, son desarmados y en 10 días los mandan por encomiendas

Fenómeno en Tucumán: “Ninguna de las serpientes que aparecieron es venenosa”
5

Fenómeno en Tucumán: “Ninguna de las serpientes que aparecieron es venenosa”

Ranking notas premium
“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo
1

“Te voy a hacer p...”: desestiman una denuncia de “Pichón” Segura contra Alejandro Molinuevo

Por el cabezazo a Pelli, Pichón Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta
2

Por el cabezazo a Pelli, "Pichón" Segura propone tres años de cárcel condicional y reglas de conducta

Los trapitos sucios se lavan fuera del recinto
3

Los "trapitos sucios" se lavan fuera del recinto

Sebastián Piliponsky: En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado
4

Sebastián Piliponsky: "En Argentina te comprás las zapatillas en cuotas y los departamentos al contado"

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario
5

Cuestionan la versión de la mujer agredida en el club Universitario

Más Noticias
La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó por la suba de los costos

La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó por la suba de los costos

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Legislatura: buscan quitar la “excesiva onerosidad” en operaciones inmobiliarias

Roban motos y vehículos, son desarmados y en 10 días los mandan por encomiendas

Roban motos y vehículos, son desarmados y en 10 días los mandan por encomiendas

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Proceso electoral: denuncian un “Plan sistemático de violación al estatuto de la UNT”

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y centros de pilates

Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y centros de pilates

Fenómeno en Tucumán: “Ninguna de las serpientes que aparecieron es venenosa”

Fenómeno en Tucumán: “Ninguna de las serpientes que aparecieron es venenosa”

Falsas denuncias: entre lo que se cree y lo que muestran las estadísticas

Falsas denuncias: entre lo que se cree y lo que muestran las estadísticas

Comentarios