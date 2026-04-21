Secciones
LG PlayLa mañana empieza aquí

Seguí en vivo "La mañana empieza aquí", el informativo de LA GACETA

El informativo de "LG Play" se emite de lunes a viernes, de 7 a 9, por Canal 11 de CCC y por Canal 7 de Flow, “Somos Tucumán".

Hace 54 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA PLAY lanzó 'La mañana empieza aquí', un magazine informativo conducido por Baigorrí y Di Vico, emitido de lunes a viernes en Tucumán para informar a la audiencia matutina.
  • El programa se transmite en vivo de 7 a 9 por Canal 11 de CCC, Canal 7 de Flow y YouTube. Retoma su espacio en la grilla con un enfoque periodístico claro y multiplataforma.
  • Con esta apuesta, el diario refuerza su estrategia digital y el vínculo cercano con sus seguidores, consolidándose como referente informativo matutino en la región tucumana.
Resumen generado con IA

LA GACETA PLAY inicia una nueva programación con “La mañana empieza acá”, un magazine informativo que se emite de lunes a viernes, en vivo, de 7 a 9, por el Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow.

Con la conducción de Graciela Di Vico, Martín Soto y Benjamín Papaterra el ciclo abrirá la renovada programación del canal de noticias de LA GACETA, ponderando un periodismo claro, una mirada propia y un vínculo cercano con la audiencia.

Con "La mañana empieza aquí", LA GACETA refuerza su propuesta multiplataforma y su compromiso de informar, acompañar y entretener, todas las mañanas.

El programa puede verse por YouTube (@lagacetadetucuman), en www.lagaceta.com.ar, por Canal 11 de CCC y Canal 7 de Flow. Hablá con nosotros mandando un mensaje al 3814458710.

Esta nota es de acceso libre.
Temas LG Play GACETA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Síntesis Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Síntesis Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo Conexión Play, el informativo de LA GACETA

Seguí en vivo "Conexión Play", el informativo de LA GACETA

Lo más popular
Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado
1

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo
2

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control
3

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

Denuncian que imputados no cumplen con los pagos por resarcimientos
4

Denuncian que imputados no cumplen con los pagos por resarcimientos

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos
5

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

Ranking notas premium
Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF
1

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”
2

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros
3

Presunto tráfico de influencias: las notas del celular que comprometen a Ontiveros

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás
4

El plan más ambicioso para rediseñar El Bajo, 56 años atrás

José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica
5

José María Posse deja la dirección de la Casa Histórica

Más Noticias
Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

Investigan el móvil del crimen de un jubilado en Tafí Viejo

Denuncian que imputados no cumplen con los pagos por resarcimientos

Denuncian que imputados no cumplen con los pagos por resarcimientos

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

La ilusión de la grieta en Tucumán y el enigma de los 10 puntos

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

Hoy se cumple un año de la muerte del papa Francisco: 10 fotos para conmemorar su pontificado

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

De la hoja de coca a la droga: el mapa de un sistema sin control

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio de 180 grados en la teoría del MPF

Agresión a Pelli: la querella reprocha un cambio "de 180 grados" en la teoría del MPF

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Jaldo pidió la detención y la expulsión de los alumnos que cometen delitos: “Hay que ir a fondo”

Tormentas, lluvias y nevadas: 11 provincias están bajo alerta naranja y amarilla este lunes

Tormentas, lluvias y nevadas: 11 provincias están bajo alerta naranja y amarilla este lunes

Comentarios