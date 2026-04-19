EN VIVO: En un estadio con poco público, San Martín de Tucumán y Tristán Suárez juegan por la fecha 10

Casi marca el visitante
40' PT Luayza desde afuera hizo lucir a Sand que se estira para sacarla de un ángulo.
Amonestado en San Martín
29' PT Amarilla para Elías López.
Amonestado en Tristán Suárez
28' PT Amarilla para Guillén por una falta que cortó una jugada.
El visitante usa una estrategia similar a la del local
25' PT Apenas hay un espacio en las cercanías del área, irrumpe o se acomoda algún jugador de buena pegada. Antes Bigo, ahora Sand no fueron vulnerados, aunque sí, inquietados por la potencia de los remates.
San Martín inquietó desde afuera del área
22' Briñone para San Martín generó lo más peligroso en un partido muy parejo. Desde afuera remató, a metros del comienzo del área grande, sacó un potente remate que obligó a Brigo: el arquero de Tristán Suárez se estiró, voló y despejó.
El visitante juega con espacios
15' No sucede mucho en el juego, pero Tristán Suárez salió con actitud. Sin intimidarse, ataca y se entra al área chica.
Tímidos avisos de ambos equipos
5' PT Una llegada de San Martín por la banda izquierda y otra por el mismo sector, pero del visitante, fueron controladas por los arqueros sin problemas. No se sacan diferencias. El principio del juego es de puro estudio.
Los titulares de San Martín
1. SAND, Darío
2. FERREYRA, Nicolás
3. DIARTE, Lucas
4. LOPEZ, Elías
5. RODRÍGUEZ, Guillermo
6. PARNISARI, Ezequiel
7. ARFARAS, Luca
8. BRIÑONE, Santiago
9. DIELLOS, Diego
10. CASTRO, Nicolás
11. CISNERO, Alan
SUPLENTES
12. JAIME JUGE
13. PEÑALBA, Togo
14. RODRÍGUEZ, Laureano
15. LOPEZ, Kevin
16. JUAREZ, Jorge
17. BORASI, Benjamín
18. GARCIA, Matías
19. RODRIGUEZ, Gonzalo
20. PONS, Fecunde
DT: ANDRES YLLANA
Los titulares de Tristán Suárez
1 JOAQUÍN BIGO
2 BRIAN AGUILAR
3 NICOLÁS FERNÁNDEZ
4 MATÍAS OLGUIN
5 NICOLÁS DEL PRIORE
6 AGUSTÍN BALDI
7 MANUEL GUILLÉN
8 MAXIMILIANO LUAYZA
9 MAXIMILIANO ÁLVAREZ
10 KEVIN COLLI
11 ANGEL ALMADA
SUPLENTES
12 JOAQUÍN MENDIVE
13 MATEO PÉREZ
14 NICOLÁS HENRY
15 ALEJANDRO MOLINA
16 AYRTON SÁNCHEZ
17 MÁXIMO FERULANO
18 ÁLVARO VELIEZ
19 JONATHAN BERÓN |
20 AUGUSTO BERRONDO
DT: JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ
AC: MATÍAS NETO
PF: TOMÁS MATERAZZI
EA: MIGUEL MONTILLO
VA: WALTER ARCI
Gimnasia de Jujuy goleó y terminará como puntero de la Zona B
Gimnasia de Jujuy venció por 6-1 a Almagro como local. Los goles para el equipo jujeño fueron marcados por Maidana , Minervino, Molina, Lazarte, Bianchi, Argañaraz; mientras que para Almagro el gol fue marcado por Benegas. El cotejo se disputó en el estadio 23 de Agosto.
Con este resultado, Gimnasia de Jujuy suma 21 puntos, ubicándose en la primera posición. Si bien todavía restan jugarse varios partidos, los dirigidos por el ex San Martín de Tucumán, Hernán Pellerano, quedarán como líderes de la zona B hasta la próxima fecha.
#PrimeraNacional— Gimnasia y Esgrima de Jujuy (@OficialGyEJujuy) April 19, 2026
¡FINAAAAAAL DEL PARTIDOOOOOOOO!
¡GANOOOOOOOOOÓ EL LOBOOOOOOO!#GyEJujuy #Almagro
Francisco Maidana, Delfor Minervino, Francisco Molina, Martín Lazarte, Octavio Bianchi y Abel Argañaraz #DaleLobopic.twitter.com/dhfMiYhQaY
El presente de Tristán Suárez
Tristán Suárez es una de las sorpresas de la temporada y llegará a La Ciudadela con un invicto de 8 partidos, en los que acumuló 4 victorias y 4 empates. Su única derrota en el año fue por los 32avos de la Copa Argentina. Fue 0-1 ante Sarmiento de Junín.
El “Lechero” marcha segundo en la zona B, con 16 puntos, a 2 de Gimnasia de Jujuy, al que goleó por 3-0 por la fecha 6 del torneo. Anotó 9 goles y recibió apenas 2. Esto lo transforma en el equipo que menos goles recibió en la categoría y en 6 partidos terminó con la valla invicta Viene de igualar sin goles ante Atlético de Rafaela, en Ezeiza, y ante San Martín jugará su cuarto partido fuera de casa, con un saldo de 1 empate (0-0 ante Chicago) y 2 victorias (1-0 vs Almirante Brown y 2-0 ante Agropecuario).
El presente de San Martín de Tucumán
El partido de este domingo, ante Tristán Suárez, será el N°1683 de San Martín en competencias de AFA. En las primeras ocho fechas de la Primera Nacional San Martín sumó 14 puntos y marcha cuarto en las posiciones de la zona B, a cuatro puntos de Gimnasia de Jujuy, el líder del campeonato. Viene de vencer por 2-0 a Güemes, en el Madre de Ciudades.
El “Santo” acumuló 3 victorias y 5 empates. Anotó 10 goles (6 en el primer tiempo y 4 en el segundo tiempo), mientras que recibió 5 (4 en los primeros tiempos y 1 en el segundo tiempo).
Como local, esta temporada, el equipo que conduce Andrés Yllana consiguió 3 empates (0-0 ante Patronato, 2-2 ante Deportivo Maipú y 1-1 ante Chacarita) y 1 victoria (2-0 ante Nueva Chicago). En condición de visitante, el “Santo” derrotó a Almagro (1-0) y a Güemes (2-0) y empató frente a San Martín de San Juan (1-1) y ante Deportivo Madryn (1-1). San Martín acumula 11 partidos sin derrotas, incluidas 7 salidas de Tucumán (5 empates y 2 victorias). Su última caída ocurrió el 21 de septiembre de 2025, su visita a Racing de Córdoba (0-1). La última derrota en La Ciudadela fue el 31 de agosto, ante Arsenal de Sarandí (0-3).
Con su gol ante Güemes, Diego Diellos estiró su racha goleadora a tres partidos consecutivos, igualando la marca conseguida por Martín Pino el 15/05/2025, después de anotar frente a Colegiales, Atlanta y Racing (C).
Hace 32 años fallecía Natalio Mirkin
En las redes sociales del club, le rindieron homenaje a un referente en la historia de la dirigencia "santa" cuyo nombre lleva el complejo ubicado en Cebil Redondo.
Un legado eterno— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) April 19, 2026
Hoy, 19 de abril, el pueblo Ciruja recuerda a uno de los dirigentes más importantes de su historia: Don Natalio Mirkin.
Nacido un 13 de marzo de 1929, Natalio fue un luchador incansable por el federalismo del fútbol argentino. Su legado sigue presente en… pic.twitter.com/tGTnCsEQK6
El "Lechero" llega con estos jugadores
Los elegidos en el equipo local
Lo que tenés que saber
Desde las 19, en La Ciudadela, San Martín de Tucumán, será local ante Tristán Suárez. El partido corresponde a la fecha 10 de la Primera Nacional. El equipo de de Andrés Yliana quiere mantener la senda del triunfo, ya que viene de vencer a Güemes por 2-0. En las primeras ocho fechas el "Santo" sumó 14 puntos y marcha cuarto en las posiciones de la zona B, a cuatro puntos de Gimnasia de Jujuy, el líder del campeonato.