San Martín, dos veces en superioridad numérica, no pudo con Tristán Suárez

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El presente de Tristán Suárez

Tristán Suárez es una de las sorpresas de la temporada y llegará a La Ciudadela con un invicto de 8 partidos, en los que acumuló 4 victorias y 4 empates. Su única derrota en el año fue por los 32avos de la Copa Argentina. Fue 0-1 ante Sarmiento de Junín.

El “Lechero” marcha segundo en la zona B, con 16 puntos, a 2 de Gimnasia de Jujuy, al que goleó por 3-0 por la fecha 6 del torneo. Anotó 9 goles y recibió apenas 2. Esto lo transforma en el equipo que menos goles recibió en la categoría y en 6 partidos terminó con la valla invicta Viene de igualar sin goles ante Atlético de Rafaela, en Ezeiza, y ante San Martín jugará su cuarto partido fuera de casa, con un saldo de 1 empate (0-0 ante Chicago) y 2 victorias (1-0 vs Almirante Brown y 2-0 ante Agropecuario).