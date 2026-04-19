EN VIVO: En un estadio con poco público, San Martín de Tucumán y Tristán Suárez juegan por la fecha 10

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El presente de San Martín de Tucumán

El partido de este domingo, ante Tristán Suárez, será el N°1683 de San Martín en competencias de AFA. En las primeras ocho fechas de la Primera Nacional San Martín sumó 14 puntos y marcha cuarto en las posiciones de la zona B, a cuatro puntos de Gimnasia de Jujuy, el líder del campeonato. Viene de vencer por 2-0 a Güemes, en el Madre de Ciudades.

El “Santo” acumuló 3 victorias y 5 empates. Anotó 10 goles (6 en el primer tiempo y 4 en el segundo tiempo), mientras que recibió 5 (4 en los primeros tiempos y 1 en el segundo tiempo).

Como local, esta temporada, el equipo que conduce Andrés Yllana consiguió 3 empates (0-0 ante Patronato, 2-2 ante Deportivo Maipú y 1-1 ante Chacarita) y 1 victoria (2-0 ante Nueva Chicago). En condición de visitante, el “Santo” derrotó a Almagro (1-0) y a Güemes (2-0) y empató frente a San Martín de San Juan (1-1) y ante Deportivo Madryn (1-1). San Martín acumula 11 partidos sin derrotas, incluidas 7 salidas de Tucumán (5 empates y 2 victorias). Su última caída ocurrió el 21 de septiembre de 2025, su visita a Racing de Córdoba (0-1). La última derrota en La Ciudadela fue el 31 de agosto, ante Arsenal de Sarandí (0-3).

Con su gol ante Güemes, Diego Diellos estiró su racha goleadora a tres partidos consecutivos, igualando la marca conseguida por Martín Pino el 15/05/2025, después de anotar frente a Colegiales, Atlanta y Racing (C).