Tarucas cayó 37-13 frente a Selknam en Chile
40' ST: Conversión de Selknam
La franquicia chilena consiguió el 37-13.
38' ST: Try de Selknam
Garafulic anotó un nuevo try. El partido está 35-13.
34' ST: Amarilla a Tarucas
Raúl Guraiib fue amonestado.
26' ST: Selknam falló la conversión
Garafulic erró el disparo de cara a la H.
25' ST: Try de Selknam
Saab puso el 30-13 en Chile.
16' ST: Penal de Tarucas
Cerrutti anotó el 25-13 en Chile.
13' ST: Penal de Selknam
Garafulic puso el 25-10.
10' ST: Penal de Tarucas
Cerrutti descontó para Tarucas. El partido está 22-10.
4' ST: Penal para Selknam
Garafulic acertó el disparo. El partido está 22-7 en Chile.
Empezó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
Tarucas pierde 19-7 frente a Selknam
35' PT: Conversión de Selknam
Berti puso el 19-7.
33' PT: Try de Selknam
Berti anotó el tercer try para los chilenos. El partido está 17-7.
16' PT: Selknam falló la conversión
Garafulic falló el disparo.
15' PT: Try de Selknam
Garafulic anotó el segundo try para el equipo chileno. Selknam gana 12-7.
8' PT: Selknam empata el partido
Garafulic anotó la conversión. El partido está 7-7.
7' PT: Try de Selknam
A través de un line y maul, Böhme consiguió la conquista para el equipo chileno. El partido está 7-5.
4' PT: Conversión de Ignacio Cerrutti
Tarucas gana 7-0.
3' PT: Try de Tarucas
A partir de una line a metros del ingoal, el pack de Tarucas mostró su poderio a través del maul y Facundo Cardozo consiguió su primer try. Tarucas gana 5-0 en Chile.
Comenzó el partido
Ambos equipos jugarán con la indumentaria titular: la primera gran novedad para este duelo es la inclusión de Palazzi en lugar de Muntaner.
El XV de Selknam
Shea, Böhme, Gurruchaga, Pedrero, Toth, Saavedra, Escobar, Montagner, Berti, Fernández, Saab, Garaful, Saavedra, Bustamante, Game.
La formación de Tarucas
Lo que tenés que saber
Hoy, desde las 16, Tarucas enfrentará a Selknam en Chile por la fecha 8 del Súper Rugby Américas. La franquicia del NOA se ubica tercera con 23 unidades, aunque viene de caer ante Capibaras en el Hipódromo de Rosario. El equipo chileno, en tanto, derrotó a Cobras por 27-26 en la fecha pasada e intenta meterse en la pelea por las semifinales.