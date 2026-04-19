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EN VIVO Tarucas busca recuperarse frente a Selknam en Chile

Sbrocco fue uno de los puntos sobresalientes de Tarucas en el debut frente a Selknam. Sbrocco fue uno de los puntos sobresalientes de Tarucas en el debut frente a Selknam. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.

Desde las 16, la franquicia del NOA enfrentará al equipo chileno por la fecha 8 del Súper Rugby Américas, con transmisión en vivo por Disney+ y ESPN.

Hace 45 Min
15:14 hs

El XV de Selknam

Shea, Böhme, Gurruchaga, Pedrero, Toth, Saavedra, Escobar, Montagner, Berti, Fernández, Saab, Garaful, Saavedra, Bustamante, Game.

Lo que tenés que saber

Hoy, desde las 16, Tarucas enfrentará a Selknam en Chile por la fecha 8 del Súper Rugby Américas. La franquicia del NOA se ubica tercera con 23 unidades, aunque viene de caer ante Capibaras en el Hipódromo de Rosario. El equipo chileno, en tanto, derrotó a Cobras por 27-26 en la fecha pasada e intenta meterse en la pelea por las semifinales.

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