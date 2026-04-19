EN VIVO Tarucas busca recuperarse frente a Selknam en Chile

Lo que tenés que saber

Hoy, desde las 16, Tarucas enfrentará a Selknam en Chile por la fecha 8 del Súper Rugby Américas. La franquicia del NOA se ubica tercera con 23 unidades, aunque viene de caer ante Capibaras en el Hipódromo de Rosario. El equipo chileno, en tanto, derrotó a Cobras por 27-26 en la fecha pasada e intenta meterse en la pelea por las semifinales.