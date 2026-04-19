EN VIVO Tarucas busca recuperarse frente a Selknam en Chile
Sbrocco fue uno de los puntos sobresalientes de Tarucas en el debut frente a Selknam. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Hace 45 Min Seguir en
15:14 hs
El XV de Selknam
Shea, Böhme, Gurruchaga, Pedrero, Toth, Saavedra, Escobar, Montagner, Berti, Fernández, Saab, Garaful, Saavedra, Bustamante, Game.
15:09 hs
La formación de Tarucas
Lo que tenés que saber
Hoy, desde las 16, Tarucas enfrentará a Selknam en Chile por la fecha 8 del Súper Rugby Américas. La franquicia del NOA se ubica tercera con 23 unidades, aunque viene de caer ante Capibaras en el Hipódromo de Rosario. El equipo chileno, en tanto, derrotó a Cobras por 27-26 en la fecha pasada e intenta meterse en la pelea por las semifinales.