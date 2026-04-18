EN VIVO Atlético Tucumán pierde 1-0 frente a Argentinos Juniors

38' ST: Palo de Argentinos
Giaccone cabeceó dentro del área y la pelota impactó en el poste.
37' ST: Gran reacción de Ingolotti
El arquero tapó un potente disparo de Morales.
31' ST: Ingresa Ham en lugar de Vega
El ex Argentinos se suma a la mitad de la cancha.
30' ST: Potente remate de Prieto
El lateral lanzó un remate de media distancia que fue atajado por Ingolotti.
28' ST: Vega está adolorido
El juvenil del "Decano" se tiró al suelo y recibió asistencia médica.
23' ST: Laméndola estuvo cerca de marcar el empate
Tras un centro de Segovia, el extremo saltó, cabeceó, pero no le pudo dar dirección.
Cambio en Atlético
Alexis Segovia ingresa en lugar Javier Domínguez.
17' ST: Amarilla para Atlético
Leonel Vega es el tercer jugador amonestado en el "Decano". Anteriomente Villa y Díaz vieron la tarjeta amarilla.
15' ST: Gol de Argentinos
Prieto lanzó un centro preciso y Molina anticipó la pelota para poner el 1-0.
1' ST: Atlético intentó sorprender
Laméndola lanzó un remate desde la medialuna, pero sin precisión.
Comenzó el segundo tiempo
Cambio en Atlético Tucumán
Tesuri habría sufrido un desgarro y Falcioni realizará un cambion en su posición. Ramiro Ruiz Rodríguez ingresó en su lugar.
Finalizó el primer tiempo
Atlético empata sin goles frente a Argentinos Juniors.
43' PT: Gran atajada de Ingolotti
Coronel lanzó un remate desde un ángulo cerrado y el arquero de Atlético respondió de manera correcta.
34' PT: Coronel lanzó un remate de media distancia
Atlético sufre demasiado las subidas de Jainikoski, quien protagoniza un duelo mano a mano frente a Villa. El juvenil lanzó un centro que terminó en los pies de Coronel, quien remató desde afuera del área.
33' PT: Diferencia en la posesión
Según las estadísticas hasta el minuto 33', Argentinos tuvo un 75% de la posesión de partido; mientras que el "Decano" tuvo 25%.
30' PT: Falcioni, concentrado
El DT del "Decano" analiza el duelo y busca la manera de equipara el duelo frente a Argentinos.
28' PT: Amarilla para Argentinos Juniors
Iván Morales realizó una dura falta a Gastón Suso y Amiconi decidió amonestarlo.
25' PT: Argentinos juega a otro ritmo
Atlético intenta frenar los embates de Argentinos Juniors, pero sufre demasiado en defensa. El "Bicho", sin embargo, todavía no puede llegar con claridad de cara al arco de Ingolotti.
11' PT: Argentinos empieza a tomar el control
El equipo de Nicolás Diez empieza a dominar los hilos del partido y busca romper la defensa "decana" a partir de los extremos.
5' PT: Amiconi mantuvo la amarilla
El árbitro ratificó su decisión inicial y Villa continúa en el juego.
3' PT: El árbitro decidió ir al VAR
Luego de un llamado del VAR, Amiconi fue a ver la jugada a la pantalla para definir si es tarjeta roja o mantiene la amarilla.
2' PT: Amarilla a Villa
El defensor uruguayo realizó una dura entrada sobre Jainikoski.
1' PT: Atlético empezó con gran intensidad
A través de una gran corrida de Nicolás Laméndola, Atlético generó su primera llegada: puso un pase en la medialuna y Tesuri no llegó a ejecutar de manera correcta.
Comenzó el partido en La Paternal
Colace está en La Paternal
El ex entrenador de Atlético Tucumán está en la tribuna para ver el partido entre el "Decano" y el "Bicho".
La formación de Argentinos
- Cortés
- Coronel
- Álvarez
- Riquelme
- Prieto
- Lescano
- Fattori
- Oroz
- Jainikoski
- Molina
- Morales
Suplentes:
12. Siri
4. Godoy
17. Paredes
26. Bravo
8. Gómez
31. Carrizo
32. Infantino
33. Pérez
36. Bouhier
7. Giaccone
34. Kida
47. Porcel
Kevin Ortiz se lesionó en el precalentamiento
El volante presenta una mialgia en los aductores y quedará al margen del encuentro. Su evolución será evaluada en los próximos días para determinar cuándo podrá volver a estar a disposición.
La formación de Atlético
- Ingolotti
- Villa
- Ferreira
- Suso
- Galván
- Tesuri (C)
- Domínguez
- Vega
- Laméndola
- Nicola
- Díaz
DT: Julio Falcioni
Suplentes:
25. Durso / 24. Di Plácido / 36. Vallejo / 8. Ham / 28. Compagnucci / 18. Ruiz Rodríguez / 31. Godoy L. / 30. Brondo / 34. Román / 27. Segovia / 35. Abeldaño
Así está la cancha de Argentinos
El "Decano" ya salió a hacer el precalentamiento en La Paternal
Lo que tenés que saber
Atlético visita a Argentinos Juniors desde las 21.45 en La Paternal, en un partido que será transmitido por TNT Sports.
El equipo de Julio César Falcioni tendría un solo cambio respecto al último partido: Leonel Vega ingresará por Ezequiel Ham.
El dato clave pasa por la racha: el “Decano” no gana de visitante desde el 24 de enero de 2025, cuando venció 1-0 a San Martín de San Juan. Desde entonces, le cuesta sumar fuera de Tucumán.
El encuentro será arbitrado por Bruno Amiconi.
Un partido importante para Atlético, que buscará cortar esa sequía y sumar en una cancha siempre complicada como La Paternal.